Lewis Hamilton: "Mi primera victoria con Ferrari no podría estar más cerca"

Lewis Hamilton cree que su primera victoria con Ferrari “no podría estar más cerca”, ya que la temporada 2026 de Formula 1 ha sido testigo de un resurgimiento del siete veces campeón del mundo.

El piloto de 41 años soportó una tormentosa campaña de debut con la Scuderia en 2025, sufriendo la primera temporada sin podios de sus 18 años de carrera para terminar 86 puntos por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton estuvo abatido durante todo el proceso, incluso llegó a pedir en un momento que Ferrari cambiara a su piloto, pero el cambio reglamentario de 2026 hacia coches más ágiles siempre fue su oportunidad para volver a su mejor forma.

Esto marcó la primera oportunidad de desarrollar el coche a su gusto, al no haber estado involucrado en el desarrollo del monoplaza de 2025, y de hacer cambios en su personal, como el ingeniero de carrera.

Como resultado de los cambios, un Hamilton animado es ahora segundo en el campeonato después de seis rondas y está llamando a la puerta de la victoria tras acabar consecutivamente en segundo lugar detrás del líder del campeonato Kimi Antonelli.

“No podría estar más cerca”, dijo Hamilton después del Gran Premio de Mónaco del domingo. Por lo tanto, el británico no está frustrado por la monumental diferencia de 66 puntos con respecto a su sucesor en Mercedes, Antonelli, lo que hace improbable una octava corona récord en 2026.

Lewis Hamilton, Ferrari SF26 Photo by: Erik Junius

Por ahora, todo gira en torno a la mejora, y la prueba está en el resultado: Hamilton tiene una ventaja de 15 puntos sobre Leclerc y va 5-4 arriba en su cara a cara en clasificación - incluidos los sprints - después de perder 23-7 en 2025.

“No puedo creer que sea segundo en el campeonato y estoy realmente feliz y agradecido por ello”, añadió Hamilton, antes de dar crédito al jefe del equipo, Fred Vasseur, con quien ganó el título de GP2 en 2006, por su recuperación.

“No podría haberlo hecho sin este equipo, sin la fiabilidad que tenemos, y también con Fred. Fred ha sido increíble apoyándome. El año pasado fue realmente duro para los dos y [he estado] rogándole ciertos cambios [en su equipo y coche], y cumplió.

“Hizo esos cambios y ahora estoy viendo los frutos de eso y por fin puedo rendir para ellos. Aún es muy pronto en la temporada, así que solo tenemos que seguir persiguiendo. En realidad, yo diría que es más fácil perseguir que defender.

“Así que, aunque estos chicos son muy rápidos y son un equipo increíble, vamos a seguir presionando, seguir persiguiendo, y no tengo ninguna duda de que en algún momento llegaremos.”

Si Hamilton finalmente vuelve a disfrutar de una victoria, entonces sería la primera desde el Gran Premio de Bélgica de 2024; en realidad cruzó la meta en segundo lugar, pero su compañero de equipo George Russell fue descalificado. Otra victoria elevaría su total a 106 triunfos a lo largo de su legendaria carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero para hacerlo necesita superar a su antiguo equipo, que tiene un registro perfecto este año, ayudado por su estrella adolescente Antonelli, cuya victoria en Mónaco significó que igualó la mejor racha de Hamilton en su carrera de cinco victorias consecutivas.

“Mercedes claramente ha estado por delante de todos durante bastante tiempo y no pudimos igualarlos”, dijo Hamilton a Sky Sports.

“Por desgracia, él hizo un trabajo fenomenal y estoy muy agradecido de poder verlo en su momento y este es su momento. Así que estoy realmente agradecido de haber podido estar ahí arriba y poder compartir y ver eso.

“Muy, muy agradecido a mi equipo porque, después de venir de un año tan horrendo el año pasado, por fin estoy en una posición en la que estoy reavivando la pasión y la fe que tenían en mí cuando me uní por primera vez.

“Después del gran bajón que tuvimos el año pasado, volver a subir es genial ver la lucha que hay en ellos. Están haciendo un trabajo fantástico y tenemos mucho trabajo para intentar cerrar esa brecha.”

Fotos del GP de Mónaco - Domingo