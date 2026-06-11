Pirelli extiende su contrato como proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 hasta 2028

Pirelli prolongará su permanencia como proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 hasta 2028 después de activar una opción de un año prevista en su contrato.

Pirelli se incorporó en 2011 como proveedor exclusivo de la F1, sustituyendo a Bridgestone, en un acuerdo que también incluye el suministro de neumáticos para las categorías formativas de la Fórmula 1, la F2 y la F3.

En 2023, Pirelli superó a Bridgestone en la licitación de la FIA para un nuevo contrato, asegurando una extensión de tres años que prolongó su permanencia hasta finales de 2027.

Ese contrato incluía una opción, a disposición de la FIA y de la dirección de la Fórmula 1, para añadir una temporada adicional. Esa opción ha sido ahora activada, lo que extenderá la presencia de Pirelli en la Fórmula 1 a un período de 18 años.

Neumáticos de F1 de 2026 de Pirelli. Photo by: Pirelli

"Pirelli ha sido un socio importante del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA durante muchos años, proporcionando de manera constante un alto nivel de rendimiento, innovación y seguridad en la máxima categoría de nuestro deporte", afirmó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Esta extensión hasta finales de 2028 aporta estabilidad al campeonato y refleja la sólida colaboración entre la FIA, Formula One Group y Pirelli. Juntos, seguimos impulsando la innovación y contribuyendo a ofrecer carreras emocionantes para los competidores, los equipos y los aficionados de todo el mundo".

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, agregó: "Hemos disfrutado de una historia y una asociación increíbles con Pirelli, confiando durante muchos años en su excelencia técnica y en su enfoque hacia el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad, por lo que me complace que tanto la FIA como nosotros vayamos a continuar esa relación durante un año más. A medida que seguimos ampliando los límites del marco reglamentario técnico, el compromiso de Pirelli con la calidad brinda tranquilidad a todos los equipos y categorías a los que suministra, ya que saben que trabajan con algunos de los neumáticos más avanzados del mundo".

"Quiero agradecer al presidente de la FIA, Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, y a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente ejecutivo de Pirelli. Esta extensión es otro fantástico ejemplo de trabajar con socios expertos, cuya experiencia impulsa la excelencia y ofrece el mejor espectáculo posible en la pista".

Recientemente, Dario Marrafuschi sustituyó a Mario Isola, histórico responsable de Pirelli, como nuevo director de Motorsport de la compañía, un cargo que también incluye ser la principal cara visible de la marca en el paddock de la Fórmula 1.

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