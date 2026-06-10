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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Paul Aron, reserva de Alpine, hará dos FP1 con Audi en la F1 2026

Aron terminó tercero en la temporada 2024 de Fórmula 2 y desde entonces ha trabajado como piloto reserva de Alpine.

Owen Bellwood
Publicado:
Paul Aron, Alpine

Audi recurrirá a Paul Aron, piloto reserva de Alpine, para dos de sus obligatorias sesiones de FP1 para debutantes en los grandes premios de Fórmula 1 de Barcelona y Austria.

Los equipos están obligados a alinear a pilotos debutantes en dos sesiones de práctica por coche a lo largo de la temporada.

Audi hará la primera de estas sustituciones en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde Aron tomará el R26 de Nico Hulkenberg en la sesión del viernes. Dos semanas después, reemplazará a Gabriel Bortoleto en el Red Bull Ring para la primera práctica del Gran Premio de Austria.

El estonio ya salió a pista con Audi cuando era conocido como Sauber en 2025, cuando también trabajó como piloto de pruebas para el equipo. Sin embargo, después de completar las dos sesiones para Audi este año, regresará a Alpine para continuar sus funciones como uno de sus pilotos reserva.

En un comunicado, Audi dijo que la oportunidad proporcionaría a Aron un “valioso tiempo en pista”, ya que el ganador de una carrera de F2 “sigue acumulando experiencia en maquinaria de Fórmula 1 mientras contribuye al programa en pista del equipo”.

Aron no será el único debutante en acción el viernes en el circuito español. Se une a Luke Browning, que estará en pista con Williams, y a Leonardo Fornaroli, que hará su debut en F1 con McLaren en Barcelona.

Todos los equipos de la parrilla estarán obligados a hacer dos sustituciones por cada uno de sus coches a lo largo de la temporada 2026, excepto Racing Bulls.

El equipo italiano solo está obligado a reemplazar a Liam Lawson, cuyo compañero de equipo Arvid Lindblad ya cumple con la cuota de debutantes.

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