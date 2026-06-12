La reacción de Alpine tras recuperar el podio de Gasly en Mónaco

Pierre Gasly había cruzado originalmente la línea de meta en tercer lugar en Mónaco, pero más tarde fue relegado al séptimo puesto tras recibir dos penalizaciones separadas de cinco segundos por supuestamente exceder el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane.

Sin embargo, los comisarios de la FIA revocaron ambas penalizaciones el viernes después de concluir que Gasly no había excedido el límite de velocidad en ninguna de las dos ocasiones. La decisión siguió a una solicitud de Derecho de Revisión de Alpine, que demostró con éxito que su piloto no había infringido el reglamento.

Un elemento crucial en el caso resultó ser la evidencia proporcionada por Formula One Management, que reconoció que la distancia utilizada por el sistema oficial de cronometraje para calcular las velocidades en la primera zona de cronometraje del pitlane era inexacta para el trazado del pitlane de Mónaco.

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Como resultado, los comisarios rescindieron ambas penalizaciones y devolvieron a Gasly a la tercera posición que ocupaba cuando cruzó la línea de meta.

Alpine se mostró feliz con el resultado y agradeció tanto a la FIA como a Formula One Management por su gestión del caso.

"Recibimos con satisfacción la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del fin de semana pasado", dijo el equipo en un comunicado. "Como resultado, los comisarios han rescindido las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al Coche #10, lo que devuelve al equipo su tercer puesto final.

"Nos gustaría agradecer a la FIA y a Formula One Management por su transparencia y cooperación durante todo el proceso de Derecho de Revisión y por llegar a esta decisión.

"El enfoque del equipo está ahora muy centrado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en esforzarse por lograr el mejor resultado posible con sus dos coches."

La clasificación revisada hace que Gasly vuelva al tercer lugar por delante de Isack Hadjar, que había heredado la última posición del podio después de que se aplicaran las penalizaciones.

El cambio también tiene implicaciones para ambos campeonatos. En lugar de los seis puntos otorgados por el séptimo puesto, Gasly ahora recibe 15 puntos por el tercero, lo que le da nueve puntos adicionales en la clasificación de pilotos. Alpine también gana nueve puntos extra en el campeonato de constructores.

Los comisarios de la FIA concluyeron que, aunque el proceso de cronometraje utilizado en Mónaco siguió los procedimientos establecidos, el método utilizado para determinar la distancia entre los bucles de cronometraje no era adecuado para la geometría revisada del pitlane de Mónaco, lo que dio lugar a un cálculo incorrecto de la velocidad media de Gasly.

Tras revisar las pruebas presentadas por Alpine, la FIA y Formula One Management, los comisarios determinaron que Gasly no había excedido el límite de velocidad de 60 km/h y, por lo tanto, cancelaron ambas penalizaciones.

Otras penalizaciones impuestas por exceso de velocidad en el pitlane durante el Gran Premio de Mónaco permanecerán vigentes. En su resolución, los comisarios reconocieron que algunos pilotos ya habían cumplido penalizaciones durante la carrera, afectando tanto a sus estrategias como a sus resultados finales, pero señalaron que ningún otro competidor presentó una solicitud de Derecho de Revisión dentro del plazo permitido. Como resultado, el caso de Gasly fue el único que pudo reconsiderarse.