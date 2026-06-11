Se demora hasta el viernes el resultado del pedido de revisión de Alpine por el GP de Mónaco
Se espera una resolución el viernes sobre el derecho de revisión de Alpine respecto a las sanciones de Pierre Gasly en la Fórmula 1 de Mónaco.
Pierre Gasly y Alpine esperarán hasta el viernes para conocer el resultado de su procedimiento de derecho de revisión sobre las penalizaciones del francés en el Gran Premio de Mónaco.
Alpine presentó un derecho de revisión contra el par de penalizaciones de cinco segundos de Gasly por exceso de velocidad en el pitlane, lo que le hizo caer del tercero al séptimo lugar, quedándose sin celebrar un podio en Mónaco.
Gasly fue uno de varios pilotos afectados durante el evento por la misma infracción, lo que provocó sugerencias de que un error del sistema estaba causando estragos.
El jueves, los comisarios de la FIA consideraron que el derecho de revisión de Alpine era admisible, en parte porque el equipo presentó nuevas pruebas, que eran datos de la dirección de la F1 que mostraban que había habido un error.
En la videoconferencia entre Alpine y los comisarios, a la que también asistió la mayoría de los otros equipos, se estableció que el sistema de medición de distancia utilizado para determinar las velocidades en el pitlane era "inexacto y sobreestimó la velocidad" del coche de Gasly.
La audiencia propiamente dicha del derecho de revisión comenzó poco después de la admisión por parte de los comisarios el jueves por la tarde, pero no se espera una resolución del caso antes del viernes por la mañana en Barcelona.
Hay varios elementos en juego en una deliberación de derecho de revisión, que también involucra al grupo de comisarios del Gran Premio de Mónaco. Los comisarios suelen aprovechar la oportunidad para informar a todos los equipos que asisten a la audiencia de su veredicto antes de hacer un anuncio.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Gasly calificó la situación como el momento deportivo más duro de su carrera, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, celebró en su lugar en el icónico podio de Mónaco.
Tras haber tenido unos días para asimilar su decepción, Gasly dijo: "No quiero decir demasiado hasta que termine la audiencia y hasta que el equipo tenga la conversación con la FIA. Creo que han trabajado realmente duro y básicamente hicieron lo mejor que pudieron para aportar las nuevas pruebas.
"Ha habido bastante conversación con el equipo, con los abogados, con nuestro caso, así que todavía sigo muy metido en lo que pasó y en toda la situación. Pero al mismo tiempo, me alegra que tengamos otra carrera.
"Ya estaba intentando más o menos asimilarlo y asegurarme de venir aquí siendo el 100% de mí mismo para rendir aquí. Creo que por un lado, estoy satisfecho. Estamos orgullosos del rendimiento. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en Mónaco.
"Es justo decir que este fue el día más duro que he tenido en la F1 y en mi carrera deportiva, desde el punto de vista deportivo."
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