Checo Pérez no hará la FP1 en Barcelona; Cadillac usará a Herta

La antesala del Gran Premio de Barcelona ha traído el primer movimiento de alineación dentro del equipo Cadillac para la primera práctica libre. La escudería estadounidense confirmó que el joven piloto norteamericano Colton Herta se pondrá al mando de los controles del monoplaza MAC-26, ocupando el asiento del mexicano Sergio Pérez.

El viernes en el circuito de Catalunya representa el debut formal del competidor de 26 años en un fin de semana oficial de la máxima categoría portando la indumentaria de la escuadra norteamericana, esto como parte del proyecto del equipo de contar en un futuro con un piloto estadounidense, algo que por ahora luce complicado.

Herta, quien actualmente divide sus esfuerzos en el campeonato de la Fórmula 2, deberá alternar sus responsabilidades en ambas parrillas durante la cita en territorio español. El expiloto de IndyCar no ha logrado los resultados esperados en la categoría de soporte y no está en camino de conseguir los puntos necesarios para la superlicencia.

Preparación en simulador y objetivos para Montmeló

La designación de la directiva no es una improvisación, sino el resultado de un extenso proceso de adaptación y acondicionamiento técnico que el corredor ha llevado a cabo en las instalaciones de la estructura. Al respecto de este reto en su trayectoria, el propio Herta externó su entusiasmo por rodar en el trazado catalán.

“Estoy emocionado por Barcelona”, manifestó el estadounidense en el anuncio oficial.

“Me siento listo para salir a la pista. He pasado tiempo en el simulador en Charlotte, aprendiendo el circuito y los procedimientos a seguir durante la sesión. También he estado trabajando con el equipo en Silverstone y en el circuito durante las últimas carreras, siguiendo su forma de trabajar para ponerme al día lo más rápido posible”.

El volante norteamericano dejó en claro cuál será su prioridad al salir a la pista: “El objetivo es tener una sesión limpia y ayudar al equipo a recopilar los datos que necesita, además de acostumbrarme al coche de F1”.

Finalmente, consciente de la exigencia física y mental que supondrá alternar los mandos de su coche de F2 con el bólido de Fórmula 1, el californiano asume el reto con madurez deportiva. “Será un fin de semana muy ocupado, ya que competio en la F2 al mismo tiempo, pero la presión es un privilegio, así que lo estoy deseando”, concluyó.

Checo Pérez retomará el control absoluto de su auto a partir de la FP2 para preparar la clasificación y la carrera dominical.