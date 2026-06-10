Max Verstappen: "Tengo asuntos pendientes tras mi abandono en Mónaco"

El Gran Premio de Mónaco resultó ser una decepción para Max Verstappen. Tras una clasificación muy sólida, en la que se quedó a las puertas de la pole position, su carrera llegó a su fin después de una vuelta. Debido a problemas de motor, el piloto de Red Bull apenas pudo moverse en la salida, tras lo cual aparcó su RB22 en boxes al final de la vuelta inicial.

"El resultado en Mónaco no fue lo que queríamos y fue una gran decepción para el equipo, ya que todo el fin de semana fue tan bien", reconoció Verstappen. Sin embargo, quiere usar el domingo fallido como motivación para la próxima carrera, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Siento que, por tanto, hay asuntos pendientes."

Para Verstappen, el Circuit de Barcelona-Catalunya es un lugar especial, porque en 2016 logró en este trazado su primera victoria como piloto de Fórmula 1. Además, lo hizo en su primera carrera para Red Bull, donde sustituyó a Daniil Kvyat, relegado de nuevo a Toro Rosso. Este año se cumplen diez años desde que el neerlandés logró la primera de sus 71 victorias hasta la fecha.

Max Verstappen Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Tengo tantos recuerdos especiales de Barcelona, sobre todo porque aquí logré mi primera victoria hace diez años", afirmó Verstappen. "Por supuesto, era un objetivo que quería alcanzar, pero fue muy especial hacerlo en mi primera carrera para este equipo. Así que tengo muchas ganas de volver allí y correr de nuevo."

No obstante, este fin de semana Verstappen se enfrenta en Catalunya a un circuito completamente distinto al del fin de semana pasado. Mientras que el circuito urbano de Mónaco es conocido por sus bajas velocidades y curvas cerradas, el circuito de Montmeló es más o menos lo contrario. Por ello, Verstappen habla de una prueba interesante para ver exactamente dónde está Red Bull.

"Barcelona es un circuito completamente diferente, con curvas rápidas y largas y una recta larga", dijo Verstappen. "Será una buena prueba y será interesante ver si hemos dado un buen paso adelante."