Cómo hizo Alpine para para revocar la sanción de Gasly en Mónaco

La decisión de los comisarios de revocar las sanciones a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane del Gran Premio de Mónaco fue una victoria agridulce para Alpine. Claro, el jefe del equipo Steve Nielsen considera que a Alpine se le ha hecho justicia, al recibir los nueve puntos que Gasly perdió tras ser relegado al séptimo puesto.

Sin embargo, perdió la oportunidad de celebrar un podio genuino, una rareza para un equipo del nivel de Alpine. Nielsen incluso sugirió que habría preferido estar en la posición de Isack Hadjar, donde el francés pudo disfrutar de la ceremonia de un podio antes de perder tres puntos al caer al cuarto puesto casi una semana después.

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Para Alpine, estaba claro que había un problema en el pitlane, especialmente porque hubo una gran cantidad de multas por exceso de velocidad en el pitlane durante las sesiones de práctica, y todas dentro de 0.5km/h. Nielsen dice que el equipo no estaba completamente seguro de qué era, pero sus argumentos se centraban en la definición de la ruta teórica más corta a través de los dos primeros bucles de cronometraje.

Formula One Management, que también actúa como el cronometrador oficial de las carreras, fijó la distancia mínima entre los dos primeros bucles de cronometraje en 2692cm. Esta era la "zona" en la que se activaba el exceso de velocidad en el pitlane. Con la distancia fijada, esta se divide por el tiempo entre la activación de ambos bucles para producir las velocidades medias en esa zona.

Los escaneos LIDAR de la pista mostraron más tarde que la distancia potencial más corta entre los dos bucles era en realidad de 2615cm, que es lo que señaló el derecho de revisión de Alpine. Aunque técnicamente era imposible tomar esa ruta por completo dada la anchura del coche, se siguió considerando que la distancia mínima en el mundo real era más corta que los 2692cm establecidos.

Durante las dos sanciones de Gasly, sus intervalos entre el conjunto inicial de bucles se cronometraron en 1.604s y 1.602s. A lo largo de la distancia completa de 2692cm, esto sitúa a Gasly por encima del límite de velocidad; con la distancia mínima teórica de 2615cm entre bucles, está casi 2km/h por debajo. El informe de los comisarios añade que la distancia mínima teórica tendría que ser superior a 2670cm para que Gasly fuera sancionado.

En esencia, el cronometraje era correcto, pero el hecho de que la distancia fuera al menos 20cm más larga de lo que las mediciones posteriores habían demostrado hacía parecer que Gasly iba más rápido.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Éramos conscientes de que había habido problemas con esa parte de la pista el viernes y el sábado, así que teníamos algunas dudas al respecto y por eso ya habíamos advertido a nuestros pilotos", explicó Nielsen el viernes ante los medios en Barcelona, entre ellos Motorsport.com.

"Y cuando empezamos a ver todas estas sanciones llegar en la carrera, aunque no sabíamos exactamente cuál era el error, no era irrazonable pensar que había algo mal.

"Llevo unos cuantos años haciendo esto, y a lo largo de la temporada, los excesos de velocidad en el pitlane, son uno o dos, quizá cuatro o cinco en un año entero.

"Así que ver seis, tres de los cuales eran nuestros (uno de Franco Colapinto), en una tarde, combinado con lo que sabíamos del viernes y el sábado, te hace pensar: 'bien, algo va mal'. No sabíamos exactamente qué era, [pero] estábamos muy seguros de que había algo mal."

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¿Qué cambió con respecto al año pasado? Parece que un pequeño ajuste en la posición del muro de entrada al pit permitió a los pilotos tomar una ruta marginalmente distinta a la del año pasado, acortando así la ruta mínima teórica. Aunque los comisarios hicieron referencia a que esta ruta mínima no era posible, el reglamento se refiere a la distancia mínima medida independientemente de ello.

Esto no es un problema en un pitlane estándar, que a menudo es una línea recta en cualquier zona activa con límite de velocidad, pero Mónaco es curvo y, por tanto, la distancia varía según el arco que se tome.

"Creo que aun así habríamos hecho lo que hicimos, porque sinceramente queríamos entenderlo", añadió Nielsen cuando se le preguntó si Alpine igualmente habría presentado un derecho de revisión en el caso de haber cumplido sus sanciones durante la carrera.

"Tenemos datos muy precisos del coche, y todos hemos incurrido antes en exceso de velocidad en el pitlane, y cuando te ocurre, la mayoría de las veces lo vemos en nuestros propios datos antes incluso de que la FIA nos lo diga. A veces nos lo dicen y miramos y lo vemos, así que lo ves cada vez.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Lo diferente esta vez fue que todos nuestros ingenieros de control decían que no había nada en nuestros datos, así que eso, sumado a los problemas que conocíamos del viernes y el sábado, y a la cantidad de casos, nos daba muchísima, muchísima seguridad de que éramos inocentes.

"Realmente fue solo porque otro equipo nos había dicho: creemos que hay un problema ahí, tengan cuidado, y hubo una reunión a la que asistieron algunos equipos en la que se habló de que había un problema, sin diagnosticar.

"No estoy seguro de que hubiera hecho algo diferente, sinceramente. Pero porque, ya sabes, 99 de cada 100 veces, y probablemente sean más que eso, cuando te señalan por exceso de velocidad en el pitlane, ni siquiera lo cuestionas. Un tipo entra por la radio y dice: 'sí, lo vemos en los datos', y simplemente aceptas la sanción.

"Esta vez fue diferente. No estaba en nuestros datos, lo cual es la mayor señal de alarma para nosotros."

Después de recibir las sanciones, Alpine redujo la velocidad de su limitador de pits durante la bandera roja por si acaso ocurría algo más, y luego presentó su derecho de revisión después sabiendo que una sanción por exceso de velocidad en el pitlane no era directamente apelable.

El equipo había podido demostrar que en ningún momento Gasly superó el límite de 60km/h, y por lo tanto la sanción fue retirada. No existe ningún mecanismo para que otros equipos sigan el mismo camino, ya que la ventana de 96 horas para presentar un derecho de revisión ha expirado, ni tampoco un equipo que ya hubiera cumplido la sanción podría conseguir que se revocara.

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