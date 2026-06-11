Checo Pérez asume la culpa por la sanción en Mónaco, pero espera más oportunidades con Cadillac

Sergio Pérez había accedido a la décima posición al final del Gran Premio de Mónaco del pasado domingo, lo que sobre el papel significaba el primer punto en la historia del nuevo equipo Cadillac.

Sin embargo, los comisarios sancionaron al piloto mexicano porque la rueda delantera derecha de su monoplaza estaba fuera del cajón de la parrilla para la segunda salida de la carrera.

"Fue una mezcla de emociones. Obviamente, fue una carrera realmente fantástica con todo lo que sucedió, con todo lo que nos ocurrió durante esa carrera. Tuvimos todos los problemas que uno pueda imaginar y, aun así, la carrera nos dio una oportunidad que aprovechamos con las dos manos. Desafortunadamente, al final recibí la penalización, lo que hizo que el resultado perdiera un poco de ese sabor especial", dijo Checo Pérez ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al llegar a Barcelona para la séptima ronda del año.

El piloto de Guadalajara aceptó la responsabilidad por lo sucedido, aunque explicó que la infracción fue consecuencia de llevar la situación al límite en busca de realizar una salida que le permitiera colocarse en posiciones para luchar por los puntos en una pista donde adelantar resulta casi imposible.

Sergio Pérez, Cadillac MAC-26 Photo by: Erik Junius

"Obviamente, asumo la responsabilidad. Al mismo tiempo, cuando operas tan al límite... Como piloto, he tenido buenas largadas porque aprovecho cada centímetro al máximo, intento mantener los neumáticos lo más calientes posible, y eso significa que hago los burnouts lo más cerca posible de mi posición en la parrilla".

"Así que llevo todo al límite, hasta el último centímetro, y esta vez lo sobrepasé un poco. Pero, al final del día, logré poner el auto en una posición para la que realmente no teníamos el ritmo, así que todavía hay muchas cosas positivas para rescatar".

La caótica carrera de Mónaco presentó una oportunidad inesperada para que Cadillac sumara puntos, pero Pérez le quitó dramatismo a la situación y se mostró confiado en que habrá más oportunidades durante la temporada.

"Al final es solo un punto. Creo que la temporada no se va a decidir por un solo punto. Mientras sigamos mejorando y mantengamos la trayectoria correcta, si encontramos un poco más de ritmo y somos un poco más competitivos en los circuitos normales, creo que, con el nivel al que estoy rindiendo, podré recuperarlo", aseguró.

Consultado sobre en qué circuitos podría presentarse una oportunidad similar, Pérez respondió: "Nunca sabes cuándo llegará la próxima oportunidad. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de estar ahí, como lo estuvimos este fin de semana, y maximizarlo todo desde el punto de vista operativo y también desde mi lado. Y estoy convencido de que esas oportunidades llegarán".

Por otro lado, el Gran Premio de Barcelona marca el regreso de la Fórmula 1 a la pista donde los equipos estrenaron sus nuevos coches en enero pasado, y Pérez considera que el circuito español ofrecerá un panorama más claro del orden competitivo.

"Creo que este circuito mostrará una imagen más normal de dónde estamos y de cuánto hemos progresado desde que estuvimos aquí en enero. No espero que estemos tan cerca como lo estuvimos en los dos o tres últimos fines de semana, pero simplemente tenemos que seguir encontrando todo el rendimiento posible lo antes posible", concluyó.

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