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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Por qué Kimi Antonelli está "agradecido" por el bajón que tuvo en la F1 2025

El líder del campeonato dice que todavía está lejos de encontrar los límites de su potencial tras encontrar su ritmo en el Mercedes de 2026

Stuart Codling
Stuart Codling
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El destacado líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, admitió en una entrevista exclusiva con Motorsport.com esta semana que llegó a temer por su futuro debido a un bajón a mitad de temporada durante su campaña de novato.

Ahora, sin embargo, dice que esas dudas han quedado atrás, pero el futuro sigue cargado de incógnitas. Antonelli suma ahora una racha de cinco victorias, y ningún otro piloto de grandes premios en la historia ha seguido su primera victoria con otras cuatro consecutivas.

La pregunta es cuánto tiempo puede durar esta racha mientras su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, busca recuperarse, tras haber caído al tercer puesto en la clasificación del campeonato mundial.

Antonelli insiste ahora en que el año pasado, en el que cometió varios errores muy sonados y fue objeto de rumores que lo vinculaban con una 'degradación' a un equipo cliente de Mercedes, fue una experiencia de aprendizaje vital.

"El año pasado fue definitivamente un gran factor", dijo el jueves antes del Gran Premio de Barcelona de este fin de semana. "Dudaba mucho de mí mismo, especialmente durante ese período, ese período difícil en Europa.

"Pero este año ha sido una historia diferente. Obviamente maduras mucho después de un año en la Fórmula 1, no solo como piloto, sino también como persona. Creo que también el año pasado, durante el período difícil, llegué a conocerme mejor.

"Así que definitivamente, considerando lo mal que estaba en ese momento, en realidad, estoy muy agradecido de que sucediera porque me hizo crecer mucho y también me enseñó mucho sobre mí mismo."

El accidente que puso fin a su carrera en Austria fue uno de varios momentos difíciles de la temporada pasada.

El accidente que puso fin a su carrera en Austria fue uno de varios momentos difíciles de la temporada pasada.

Photo by: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Para Antonelli, las cosas se torcieron por completo en su temporada 2025 después del Gran Premio de Canadá, donde se convirtió en el piloto más joven de la historia en terminar en un podio de F1.

Cuando el circo de la F1 regresó a Europa, clasificó mal y corrió de forma desordenada mientras intentaba recuperar terreno, tocando fondo en Bélgica cuando no logró superar la Q1 ni en la carrera sprint ni en el gran premio.

Mercedes atribuyó esto a una nueva geometría de la suspensión trasera introducida en Canadá, que ofrecía un mayor rendimiento teórico, pero a costa de una falta de sensibilidad sobre dónde estaba el límite de adherencia en la frenada.

La naturaleza atípica del resultado de Canadá persuadió al equipo de persistir con la nueva geometría hasta Hungría, donde, en palabras del jefe del equipo Toto Wolff, fue enviada "a la basura".

Pero para ese momento la confianza de Antonelli estaba destrozada y tuvo una carrera que Wolff describió como "decepcionante" en casa, en Monza, antes de recuperarse para lograr dos podios durante la recta final del campeonato.

Esta temporada Antonelli se ha mostrado más confiado, pero aún ha habido ocasiones en las que se ha puesto nervioso y eso ha mermado su concentración. En China arruinó su salida desde la primera fila en la carrera sprint, trompeando tras un contacto con Isack Hadjar, y luego en el gran premio volvió a hacer una mala salida, se abrió camino hasta el liderato y después estuvo cerca de perderlo con un fuerte bloqueo a tres vueltas de la bandera a cuadros.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

En Miami, volvió a salir tarde desde la primera fila de la carrera sprint y finalmente fue relegado del cuarto puesto en pista al sexto por una penalización de tiempo por múltiples infracciones de los límites de pista.

Pero en Mónaco lideró con autoridad desde la pole hasta la bandera a cuadros, a pesar de una carrera de enorme presión en uno de los circuitos más desafiantes del calendario. Si puede rendir a este nivel en cada carrera, puede resultar imbatible.

"Este año, hasta ahora, no me he estado cuestionando ni dudando de mí mismo", dijo. "Sin embargo, todavía hay preguntas que deben responderse por mi parte, sobre hasta dónde más puedo llegar en un corto período de tiempo, cuánto más puedo exigirme, y cómo puedo crecer, cuánto más puedo crecer y cuán grande es el potencial.

"Así que todavía hay muchas preguntas que deben responderse y sé que aún llevará un poco de tiempo."

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - jueves

Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
General view

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes AMG Petronas F1 Team

Las fotos del jueves del GP de Barcelona de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

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Franco Colapinto, Alpine

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Fans

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Ayao Komatsu, Haas F1 Team

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Scuderia Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

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