El presidente de la FIA quiere una reducción de casi 150 kg en el peso de la F1 para 2031

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha reiterado su compromiso con el regreso de los motores V8 a la Formula 1 en un futuro próximo, y ahora ha esbozado una visión más amplia que también implicaría una reducción drástica del peso de los coches.

Los actuales coches de Formula 1 de 2026 tienen un peso mínimo de 768 kg. Aunque la última normativa de la FIA ya ha logrado reducir esa cifra en comparación con la generación anterior, Ben Sulayem cree que se puede hacer mucho más.

El peso mínimo de la Formula 1 ha aumentado de forma constante durante la última década como resultado de varios factores, incluidos coches más grandes, unidades de potencia híbridas cada vez más sofisticadas, estructuras de choque más resistentes y sistemas de seguridad adicionales.

Ben Sulayem reconoció que los requisitos de seguridad han contribuido a la tendencia, pero aun así cree que la F1 puede volver a los niveles de peso vistos hace unos 15 años.

"¿Qué es lo peor de los coches ahora?", dijo en una entrevista con la cadena francesa Canal+. "Complejidad, más dinero, gastos, y también un coche grande. Un coche grande y pesado significa ¿qué? Significa que no es seguro.

"Añadimos 50 kilogramos por la seguridad. Pero ahora me gustaría ver un coche, un coche total y completo de menos de 650 kilogramos. Mi objetivo es 630."

Lograr una cifra así manteniendo los estándares modernos de seguridad representaría un gran desafío de ingeniería. Incluso alcanzar el objetivo más amplio del presidente de la FIA de coches por debajo de 650 kg requeriría una reducción de más de 100 kg en comparación con la normativa actual.

Ben Sulayem cree que una fórmula de motor simplificada podría ayudar a hacerlo posible, con futuras regulaciones que reduzcan el papel de los componentes eléctricos en la unidad de potencia. Eso significaría efectivamente baterías más ligeras y una contribución híbrida menor que la actual, ya que el presidente de la FIA imagina que la electrificación represente alrededor del 10% de la potencia total.

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FIA President Mohammed Ben Sulayem Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"El V8 tiene que volver", dijo. "Tienes la potencia del motor de combustión interna, quizá 760 caballos de fuerza, con un 10% de electrificación. Eso le daría el sonido. Sería mucho más barato. Y la I+D, investigación y desarrollo, mucho más barata.

"Como motor por sí solo, mucho más ligero, agradable, y el sonido volverá para los espectadores."

Bajo la visión de Ben Sulayem, la Formula 1 conservaría un elemento de electrificación pero reduciría significativamente su papel en comparación con las actuales unidades de potencia híbridas, ayudando a bajar los costes y reducir el peso.

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El presidente de la FIA también argumentó que un regreso a los motores V8 atmosféricos no iría en detrimento de las ambiciones medioambientales del deporte, ya que la Formula 1 pasó a utilizar combustibles totalmente sostenibles bajo la normativa de 2026.

"Tienes a los equipos. Tienes la estabilidad financiera de la carrera. ¿Y lo haces con qué? Combustible sostenible", dijo.

"Quiero decir, no veo en qué nos equivocaríamos. Los aficionados [tendrán] algo que nosotros también [tenemos que] dar[les]."