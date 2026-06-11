Mercedes y Antonelli se burlan del momento viral de Kim Kardashian tras la confusión después del GP de Mónaco

Mercedes y el líder del campeonato Kimi Antonelli se han burlado de un momento viral en redes sociales del Gran Premio de Mónaco 2026, publicando un video en tono de broma tras una confusión que involucró a Kim Kardashian y la toalla del ganador de la carrera.

Antonelli convirtió otra pole position en una victoria en el gran premio en Montecarlo, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar en Mónaco. Aunque el piloto italiano acaparó naturalmente los titulares después de la carrera, el momento con Kardashian se convirtió en un tema secundario de conversación.

Kardashian asistió al Gran Premio de Mónaco como invitada del siete veces campeón Lewis Hamilton, tras las especulaciones sobre una relación romántica entre ambos. La estrella de reality tv y empresaria se volvió viral después de que la vieran recogiendo una toalla tras las celebraciones con champán en el podio. La toalla estaba destinada a Antonelli, aunque él la había dejado atrás.

Mercedes compartió un video burlándose del inocente momento. Antonelli dijo a la cámara: "Me preguntaba, ¿has visto mi toalla?" La cámara se acercó entonces al compañero de equipo de Antonelli, George Russell. "George, ¿has visto la toalla de Kimi?", dijo la persona detrás de la cámara. "No", respondió el piloto de 28 años.

Antonelli, ahora de pie sobre un lavabo con las manos mojadas, miró a la cámara y dijo de nuevo: "Oye, ¿has visto mi toalla?" antes de que una captura de pantalla de la mujer de 45 años sosteniéndola apareciera en la pantalla.

"Espero que esto demuestre lo ridículo que fue cómo actuó todo el mundo por una toalla", comentó un fan en el video de TikTok, reconociendo las críticas que había recibido Kardashian.

"El admin es picante por esto y me encanta", escribió otra persona, mientras otro fan añadió: "Ni siquiera puedo describir lo gracioso que es esto, por Dios."

La victoria de Antonelli en el Gran Premio de Mónaco amplió su ventaja en el campeonato de pilotos a 68 puntos sobre Lewis Hamilton, que ahora ocupa el segundo lugar tras superar a Russell en la clasificación con un segundo puesto en Montecarlo.

También lee: Fórmula 1 Por qué Antonelli rechaza los juegos mentales de Russell y aclara que aún no es favorito