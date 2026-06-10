Schumacher: George Russell se está convirtiendo en el "claro número 2" de Mercedes

En la Fórmula 1, George Russell compite con el número 63, pero actualmente el número 68 debería ser bastante más relevante para él. Ese es ya el déficit de puntos respecto a Kimi Antonelli en el Campeonato del Mundo tras otro cero suyo en Mónaco.

Aunque Mercedes sigue insistiendo en dejar que los dos pilotos compitan libremente entre sí y darles las mismas oportunidades, muchos expertos ya reconocen al menos indicios de que internamente se está estableciendo una jerarquía cada vez más clara.

Marc Surer pone como ejemplo de ello en Motorsport-Total.com que el equipo le endosó a Russell una penalización de drive-through en Mónaco. "Que el equipo olvide cumplir la sanción es típico de un número 2 en el equipo", afirma el experto.

Russell recibió primero una penalización de cinco segundos el domingo, pero como el equipo la ignoró en la siguiente parada en boxes, la FIA volvió a aumentar la sanción, y Russell cayó hasta la tercera plaza y completamente fuera de los puntos.

Ralf Schumacher también cree que Russell está perdiendo terreno poco a poco. Antonelli, que en Mónaco logró su primer "Grand Slam", hizo que el británico "realmente pareciera viejo", según el experto en el pódcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania.

¿Russell como número 2 "perfecto" para Mercedes?

La desventaja en el Mundial es para Russell "un desastre, porque, por supuesto, todo el mundo daba por hecho que iba a luchar por el Mundial", recuerda Schumacher. Y al margen de la situación puramente deportiva, el experto también ve un problema interno para Russell.

"Por supuesto, sabe que Toto Wolff quiere a Kimi Antonelli como a un hijo. Y eso también lo ve en las reacciones", dice Schumacher, que también deja claro que tras seis carreras de la temporada aún es demasiado pronto para dar ya por perdido el Mundial.

Aun así, ahora mismo le parece que Antonelli ganará la batalla interna, también a largo plazo. Por eso, el seis veces ganador de Grandes Premios también aconsejaría a Toto Wolff no firmar a Max Verstappen, si llegara a surgir la posibilidad.

Si Antonelli sigue así como últimamente, "Toto Wolff estaría loco si incorpora al equipo a alguien tan fuerte y que aporte aún más presión. Ya lo vivió con Hamilton y Rosberg, eso no tiene sentido", recuerda Schumacher.

"Un número 2 claro, en lo que George Russell se está convirtiendo ahora mismo, sería perfecto", opina. Russell logró en toda su carrera de Fórmula 1 hasta ahora seis victorias en Grandes Premios. Antonelli celebró en Mónaco ya su quinta consecutiva y podría así igualar a Russell ya en la próxima carrera en Barcelona.