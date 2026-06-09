Cómo Antonelli "sorprendió" a Wolff para conseguir el gran slam del GP de Mónaco de F1

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, elogió la "increíble" actuación de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco, donde ganó desde la pole position y consiguió su primer Grand Slam de Fórmula 1 tras liderar todas las vueltas y marcar la vuelta rápida.

El dominio de Mercedes ha sido evidente esta temporada, con las Flechas Plateadas ganando todos los grandes premios de 2026 con Antonelli y George Russell como pilotos. Sin embargo, se esperaba que se enfrentaran a una dura competencia por parte de Ferrari en Mónaco.

Esta competencia nunca se materializó, y Antonelli ganó el gran premio desde la pole position el domingo. El propio Wolff admitió que el equipo se sorprendió por la velocidad del joven italiano, que le permitió conseguir una ventaja de 30 segundos antes de que saliera el coche de seguridad tras el accidente de Lance Stroll.

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"Nosotros mismos nos sorprendimos por esa velocidad", declaró Wolff tras el GP de Mónaco. “Él, ya sabes, las vueltas que marcaba eran dos segundos más rápidas que las de los McLaren, y un segundo más rápidas que las de Ferrari. Y funcionaba a la perfección. No sé por qué, en un circuito que no considerábamos nuestro punto fuerte antes del fin de semana, lo hizo así”.

A pesar de la sorpresa que causó su velocidad el domingo, el dominio de Antonelli en la carrera no debería ser una gran sorpresa, ya que el día anterior ofreció una actuación “increíble” en la clasificación, consiguiendo así su cuarta pole position en la F1.

Kimi Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1 en Mónaco. Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"En Mónaco, incluso más que en muchos otros circuitos, necesitas ser uno con el coche y estar totalmente concentrado", añadió Wolff.

"Por eso, en el caso de George, una vez que pierdes la confianza, es muy difícil ser rápido aquí. Y en cuanto a Kimi, vimos en la Q2 que ya era muy bueno, y luego, cuando llegamos a la última sesión, pensé: esto va a ser imposible.

"Porque ver a Charles [Leclerc] entrar a toda velocidad en la sección de la piscina, es la vez que más rápido he visto un coche entrar ahí, al límite y de lado. Y luego Max [Verstappen] lo superó.

"Estábamos siguiendo la vuelta de Kimi, teníamos el GPS en directo, y parecía que no lo iba a conseguir, y de repente, en las dos últimas curvas, marcó la diferencia y se puso en la pole. Y viendo la grabación a bordo después, fue increíble, una vuelta increíble".

La actuación del fin de semana permitió a Antonelli conseguir su primer Grand Slam en la Fórmula 1, estableciendo un nuevo récord como el piloto más joven en lograrlo con tan solo 19 años, nueve meses y 13 días. Superó el récord anterior, establecido por Max Verstappen, por casi cuatro años.

Kimi Antonelli aventaja a Lewis Hamilton por 66 puntos en la clasificación de la F1. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Como resultado, ahora lidera la clasificación con 66 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, segundo clasificado, y con 68 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Russell, considerado por muchos su rival más cercano por el título de 2026.

La difícil situación que ahora enfrenta Russell llega tras una racha de mala suerte que lo llevó a abandonar en Montreal y a recibir una penalización de paso por boxes en Mónaco después de que su equipo no cumpliera una penalización previa.

A pesar de la gran diferencia, Wolff sigue confiando en la capacidad del británico para mantener viva la lucha entre los dos Mercedes.

"La suerte está de tu lado, y otras veces no", añadió. "Y no se trata de no saber conducir, sino de tener un coche con el que te sientas seguro y con el que puedas ir rápido. Y esa es la realidad.

"La Fórmula 1 se basa en la física, no en la mística. No se olvida cómo conducir, ni te conviertes en un piloto prodigioso de la noche a la mañana. No me preocupa en absoluto su rendimiento, porque sabemos que es uno de los mejores".