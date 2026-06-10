Alex Albon lucirá un homenaje a Nigel Mansell en el GP de Barcelona

Alex Albon está a punto de convertirse en el piloto con más carreras disputadas en Williams en la historia de la Fórmula 1 y marcará la ocasión con un tributo especial a Nigel Mansell en su casco.

Ambos pilotos están empatados con un récord de 95 participaciones en grandes premios para la escudería británica, pero el Gran Premio de Barcelona de este fin de semana hará que Albon supere a Mansell tras igualar su récord en Mónaco.

Albon disputará el gran premio con un diseño de casco azul, blanco y rojo muy similar al que Mansell usó en 1992, el año en que ganó su título mundial con Williams.

"Es increíble pensar que he corrido para este equipo histórico más veces que una de las verdaderas grandes figuras de este deporte", dijo Albon.

"Nigel Mansell fue una inspiración para mí mientras crecía, un auténtico luchador y una leyenda tanto para Williams como para la Fórmula 1 en su conjunto. Este logro va mucho más allá del número en sí.

"Cada salida en un gran premio durante las últimas cinco temporadas representa el duro trabajo de todo el equipo en Grove. En los buenos y en los malos momentos, cada carrera ha contribuido al camino que ha recorrido Williams.

"Tener mi nombre junto al de legendarios pilotos de Williams como Nigel, Damon Hill, y Ralf Schumacher es un verdadero privilegio y una fuente de inmenso orgullo."

Nigel Mansell, Williams FW14B Renault Photo by: Motorsport Images

En gran medida, es testimonio de lo extenso que es el calendario actual que Albon haya alcanzado este hito tras poco más de cuatro temporadas, mientras que Mansell tuvo siete años intermitentes en Williams, aunque no todos fueron campañas completas.

En cualquier caso, unirse al equipo en 2022 resultó ser la oportunidad para que Albon revitalizara su carrera en la F1, ya que un muy pobre 2020 en Red Bull lo dejó fuera de la parrilla al año siguiente.

El anglo-tailandés ha demostrado ser una apuesta muy sólida para Williams, llevándolo desde el fondo hasta un firme estatus de media tabla, pero aún no ha sumado a los dos podios que consiguió en Red Bull.

Mansell, mientras tanto, sigue siendo el piloto más exitoso en la historia de Williams con un récord de 28 victorias —junto con tres en Ferrari—, lo que lo sitúa siete por delante del campeón mundial de 1996 Hill.

"Estoy muy contento de ver a Alex alcanzar este hito: es un logro realmente especial y uno que merece plenamente", dijo Mansell, quien arrasó en su camino hacia la corona de 1992 con nueve victorias en 16. grandes premios

"El compromiso que ha mostrado con Williams durante estas últimas cinco temporadas lo dice todo sobre él como piloto y como persona.

"No se trata solo de Alex: todo el equipo se está moviendo en la dirección correcta, y eso es brillante de ver. No tengo ninguna duda de que seguirá haciendo muchas, muchas más apariciones con los colores de Williams. En cuanto a mi récord de victorias, no descartaría nada."

Sin embargo, Williams tiene mucho trabajo por delante para que Albon llegue a ese punto, ya que ha soportado un lento inicio de 2026 con 11 puntos en seis rondas para situarse octavo en el campeonato.

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