Por qué Leclerc copiará la configuración de frenado de Lewis Hamilton

En cuanto el Ferrari de Charles Leclerc sufrió el lento y poco glorioso deslizamiento contra el muro en Antony Noghes en las últimas fases del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana, el monegasco estuvo seguro de que sus frenos eran los culpables.

Leclerc podría haber culpado fácilmente al deterioro de la pista, ya que un parche de asfalto reasfaltado entre las dos últimas curvas empezó a lanzar piedras al trazado, pero quiso afirmar que los frenos fueron los principales culpables al no proporcionar la potencia de frenado correcta antes de la resalida del coche de seguridad.

"De los cuatro frenos, tenía tres frenos no funcionaban", explicó Leclerc después del Gran Premio de Mónaco. "El delantero izquierdo funcionaba bien, el delantero derecho funcionaba a medias, y los dos frenos traseros no funcionaban en absoluto.

"Y cuando digo en absoluto, es que en los datos no hay desaceleración alguna. Es como si las pinzas ni siquiera estuvieran en el coche."

Tras su accidente, Leclerc declaró que cambiaría a una configuración hacia la que su compañero de equipo Lewis Hamilton se había inclinado. Brembo, proveedor de frenos de Ferrari y socio desde hace mucho tiempo, completó sin querer el resto de las lagunas.

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En una demostración perfecta del efecto Streisand, Brembo emitió un comunicado declarando su desagrado por los comentarios de Leclerc. Si se hubiera mantenido en silencio, se podría haber supuesto que un problema de configuración entre bastidores era el culpable; en cambio, los comentarios de la marca italiana en realidad arrojaron algo de luz sobre la situación.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Esto tiene su origen en una decisión tomada durante el fin de semana de Japón. Hamilton, que había utilizado discos de freno Carbone Industrie durante su etapa en Mercedes, había querido hacer el cambio "hace mucho tiempo".

"Miro cada elemento de lo que tenemos y trato de ver cómo podemos mejorarlo; al final, todo se reduce a la preferencia y la sensación del piloto", dijo Hamilton. "Los dos probamos la opción en competición y Charles no la quiso al final, eligió la que lleva y ahora ha cambiado de opinión.

"Para mí no supone ninguna diferencia, eso de nuevo no es un único factor que haya marcado la diferencia como dije, y mi objetivo es aportar información que eleve a todo el equipo y Charles es parte de eso."

Como afirmó Hamilton, es en gran medida una cuestión de preferencia y comodidad: un piloto puede querer una sensación de frenado más lineal, mientras que otro puede querer que el pico de rendimiento de frenado llegue en cuanto pone el pie en el pedal. Leclerc sí probó los discos Carbone Industrie en Suzuka, pero decidió seguir con los discos Brembo. Ambos pilotos usan pastillas y pinzas Brembo.

En el caso de Leclerc, el hecho de que los frenos traseros se enfriaran fue la gota que colmó el vaso. Señaló que se enfrentó a un problema similar en Montreal, agravado por las frías condiciones de la pista, y las diferencias de temperatura entre la parte delantera y trasera del coche pudieron haber sido un factor que contribuyó a su trompo en la curva 14.

La consistencia de una curva a otra también ha sido un problema importante, algo que había irritado a Leclerc durante todo el fin de semana de Mónaco.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Creo que ahora está claro que probablemente vamos a cambiar un poco la configuración. Cuánto cambiará, todavía tengo que probarlo y ver cuánto cambiará. No espero una revolución", explicó Leclerc antes del fin de semana de Barcelona, con cuidado de no revelar demasiado.

"En algunos casos particulares, espero que sea más fácil de gestionar. Ya veré mañana cómo va.

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"Fue una decisión que tomamos como equipo para que los coches fueran distintos. Los dos últimos fines de semana han sido más difíciles de lo que anticipé inicialmente. Ahora vamos en la dirección de Lewis."

Ferrari, mientras tanto, tiene una serie de actualizaciones previstas para el Gran Premio de Barcelona, aunque debe tener cuidado de evitar cualquier distorsión de datos por la variable adicional en el coche de Leclerc.

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Jueves

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