Los comisarios de la Fórmula 1 de la FIA hicieron lugar a la apelación de Alpine contra el resultado del Gran Premio de Mónaco, con Pierre Gasly siendo restituido al tercer puesto.

Gasly cruzó la línea de meta en la tercera posición, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane, siendo uno de varios pilotos castigados por esa infracción, lo que lo relegó al séptimo lugar.

Alpine presentó inmediatamente después de la carrera una solicitud de Derecho de Revisión, ya que contaba con pruebas de que Gasly no había superado el límite de 60 km/h en ningún momento e incluso había dejado un margen adicional para mantenerse por debajo de ese límite.

Durante la audiencia del Derecho de Revisión celebrada el jueves, Formula One Management (FOM), responsable del cronometraje de la F1, admitió que había existido un error en la medición de la distancia utilizada en el pitlane para calcular las velocidades medias, lo que provocó que estas fueran informadas por encima de las reales. Los comisarios aceptaron ese error como prueba de que las dos sanciones de tiempo impuestas a Gasly debían ser anuladas.

Como consecuencia de esta decisión, Isack Hadjar, de Red Bull, perdió su lugar en el podio y pasó a ocupar el cuarto puesto por detrás de Gasly.

Qué ocurrió realmente en el pitlane

En la Fórmula 1, la velocidad en el pitlane no se mide mediante radares, sino calculando una velocidad media entre una serie de bucles de cronometraje consecutivos. Según FOM, estas distancias, que se determinan mediante el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y se verifican a través de una medición realizada en el circuito, tienen una precisión de hasta un centímetro, mientras que el tiempo registrado es preciso hasta un milisegundo.

En Mónaco existen nueve conjuntos de bucles de cronometraje con longitudes que van aproximadamente de 10 a 40 metros. Debido a que el pitlane del circuito es curvo, se utiliza la distancia más corta entre dos bucles para calcular la velocidad de los autos en el pitlane.

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Todas las supuestas infracciones por exceso de velocidad en Mónaco ocurrieron en el primer tramo de cronometraje, ubicado al comienzo del pitlane. En comparación con el año pasado, las barreras situadas en la entrada del pitlane fueron desplazadas, permitiendo a los pilotos tomar una trayectoria más cerrada al ingresar y reduciendo así la distancia entre los dos primeros bucles de cronometraje. Como resultado, las velocidades medias en esa zona fueron calculadas utilizando una distancia incorrecta, sobreestimando la velocidad real de los autos al atravesar esos puntos de control.

Para calcular las velocidades, el sistema de cronometraje utilizó una medición de 2.692 centímetros para ese sector. Sin embargo, los comisarios señalaron que las mediciones realizadas después del evento revelaron que la distancia más corta entre el primer y el segundo bucle era en realidad de 2.615 centímetros, es decir, 77 centímetros menos que la distancia utilizada para calcular las velocidades medias.

Fue precisamente esta nueva evidencia aportada por el responsable del cronometraje, que recién estuvo disponible el miércoles, la que Alpine pudo utilizar como prueba nueva, significativa y pertinente para que su solicitud de Derecho de Revisión fuera considerada admisible.

Los comisarios señalaron que su "única tarea es determinar si el Auto 10 excedió el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane. Determinamos que no lo hizo".

Como resultado, las dos sanciones de tiempo impuestas a Gasly fueron anuladas, devolviéndolo al tercer puesto. Tanto él como Alpine recuperan además los puntos correspondientes para los campeonatos de pilotos y constructores, mientras que Alpine recibirá el reembolso del depósito abonado para el procedimiento de Derecho de Revisión.

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En representación de Hadjar, el director deportivo de Red Bull, Stephen Knowles, argumentó que el procedimiento de medición había sido consistente durante todo el fin de semana y que, por ese motivo, los equipos habían estado ajustando sus propios sistemas para dejar un margen adicional, conscientes de que el método utilizado para calcular las velocidades en el pitlane no es perfecto.

¿Qué ocurre con las demás infracciones?

Además de Gasly, varios otros pilotos se vieron afectados por los errores en la medición de velocidad, entre ellos Lewis Hamilton, George Russell, Franco Colapinto y Oscar Piastri.

Sin embargo, debido a que todos ellos cumplieron sus sanciones durante la carrera o tomaron decisiones estratégicas respecto de sus detenciones en boxes como consecuencia de esas penalizaciones, no existe ningún mecanismo reglamentario que permita revertirlas. Además, ninguno de sus respectivos equipos presentó una solicitud de Derecho de Revisión.

"Los comisarios señalan que, en relación con otros autos que fueron sancionados, algunos cumplieron su penalización y esto, lamentablemente, afectó sus estrategias de carrera y, en consecuencia, su resultado final", añadieron los comisarios.

"Sin duda seguirán existiendo interrogantes sobre si esas infracciones fueron reales. No existe ningún reglamento que otorgue a los comisarios la facultad de 'deshacer' una sanción ya cumplida. En cualquier caso, es imposible imaginar cómo podría aplicarse semejante facultad. Cabe destacar que ninguna otra parte solicitó un Derecho de Revisión dentro del plazo permitido".

Las fotos del jueves en el Gran Premio de Mónaco de F1