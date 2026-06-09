Franco Colapinto busca revancha en Barcelona tras lo sucedido en Mónaco
Franco Colapinto destaca el conocimiento previo del circuito de Montmeló como una ventaja competitiva para regresar a la zona de los puntos.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La segunda carrera de la Fórmula 1 en Europa representa una oportunidad inmediata de redención para Franco Colapinto. Luego de un fin de semana complicado en las calles del Principado, donde las características del circuito urbano limitaron sus posibilidades de remontada, el piloto argentino ya se encuentra concentrado en el Gran Premio de Barcelona con el objetivo de revertir la tendencia y extraer el máximo rendimiento de su monoplaza.
“La carrera en Mónaco fue un desafío para nosotros y, en general, fue un fin de semana difícil para mí. No pudimos progresar durante la carrera y nos quedamos atrapados en un tren de autos fuera de los puntos”, indicó el piloto de Alpine quien señaló que es “importante comprender qué podríamos haber hecho mejor como equipo”.
El regreso a un circuito conocido
A diferencia de otras citas de la primera parte del calendario de la F1 2026, la competencia en el Circuit de Barcelona-Catalunya ofrece un escenario donde las escuderías cuentan con un amplio historial de métricas y donde Colapinto ya logró un podio en la Fórmula 2.
“Por primera vez este año, correremos en una pista donde tenemos mucho conocimiento con el A526 debido a las pruebas que hicimos en enero”, destacó Colapinto al recordar el trabajo realizado durante los primeros días de pruebas de los nuevos coches 2026.
“Los autos se han desarrollado mucho desde entonces y obviamente sabemos mucho más sobre las regulaciones de este año, por lo que será muy interesante salir a la pista el viernes y ver las mejoras que hemos realizado en un corto período de tiempo”.
Finalmente, el argentino apuntó que el trazado español, caracterizado por su combinación de curvas de media y alta velocidad, funcionará como el examen definitivo para evaluar el balance aerodinámico de la parrilla.
Apoyado en sus participaciones previas en las categorías de promoción, donde ha registrado múltiples podios, concluyó: “Disfruto del circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he competido, así que usaré esas buenas experiencias para ayudar a extraer el máximo en cada sesión”.
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