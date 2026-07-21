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Bagnaia: "No necesitaba la opinión de Stoner para darme cuenta de que pilotaba una Ducati diferente"

MotoGP
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Bagnaia: "No necesitaba la opinión de Stoner para darme cuenta de que pilotaba una Ducati diferente"

Quartararo nunca habló de 2027 con Yamaha: "Necesitaba un cambio de aires"

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Di Giannantonio: "He vuelto al 100%. Vamos a darlo todo para ganar el Mundial"

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Pedro Acosta no pierde la esperanza de conseguir su primera victoria en MotoGP con KTM

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Marc Márquez se quita presión: “Otro título de MotoGP no cambiará mi vida”

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Jorge Martín: "¡No entiendo por qué lidero el campeonato!"

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Bezzecchi aún no está "al 100%" pero quiere volver a la pelea en Silverstone

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Luca Marini espera un anuncio sobre su futuro este mismo fin de semana

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MotoGP firma un nuevo contrato con Silverstone para el GP de Gran Bretaña

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