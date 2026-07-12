Lo primero que pensó Zarco tras su dramático accidente: "Ojalá pueda caminar"

Por primera vez desde su grave accidente en el GP de Catalunya, Johann Zarco volvió a hablar de lo sucedido y de su convalecencia en una entrevista concedida a Canal+ de Francia. En ella confesó las dudas que lo asaltaron, pero también la esperanza recuperada tras las buenas noticias de las últimas semanas.

Según el propio Zarco, su primer error no fue su caída en la primera curva de Barcelona, sino haber tomado la salida después de la primera bandera roja. Álex Márquez había sufrido un fuerte accidente, lo que provocó una primera interrupción de la carrera, y un fragmento de la moto del español lo golpeó en el pie izquierdo.

"Cuando Álex Márquez se cae, recibo un fragmento en el pie y vuelvo al box, me quito la bota antes de quitarme el casco", explicó Zarco. "Tenía el pie azul. Estoy enfadado por haber vuelto a salir porque debería haberme quedado en el box. Está bien salir ileso de milagro, pero también está bien pensar que se podría haber evitado."

Como ya había hecho, Zarco describió la caída que siguió a esa salida. Cayó sobre Pecco Bagnaia y Luca Marini, y su pierna se quedó atrapada en la Ducati del primero: "En Barcelona, en cuanto aceleramos, llegamos a 300."

La pierna de Johann Zarco quedó atrapada en la moto de Pecco Bagnaia. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En la frenada, pierdo totalmente el control, y ni siquiera intento sujetar mi moto. Ahí es donde, al lanzarme sobre Pecco, la pierna se metió en la rueda."

"Duele, pero todavía no te da tiempo a darte cuenta de que duele. Es simplemente muy violento, y golpea. En el momento en que la moto se detiene, me doy cuenta de que estoy atrapado."

Muy rápido, los comisarios de pista rodearon a Johann Zarco, pero ante esta situación extremadamente rara, no supieron cómo reaccionar: "Los comisarios de pista llegan muy rápido a mi alrededor."

"Ellos no quieren tocarme: ven la pierna toda torcida y se dicen que si me tocan, lo van a romper todo. Pero en realidad, me estoy quemando: mi mono se giró, y estoy pegado al escape de Pecco."

Ni siquiera pensaba en la carrera. Pensaba: 'Ojalá pueda caminar'. Eso era realmente, mi miedo.

Los comisarios de pista no se atrevían a tocar a Johann Zarco tras su caída, mientras Pecco Bagnaia y Luca Marini acudían a ayudarlo. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia y Luca Marini también acudieron rápidamente a ayudar a Zarco, y los dos italianos confesaron haber quedado muy marcados por el dolor del piloto de LCR. Lesionado en la rodilla, Zarco ya temía secuelas graves.

"Todavía estoy en la grava. Ni siquiera pensaba en la carrera. Pensaba: 'Ojalá pueda caminar'. Eso era realmente, mi miedo."

Los llantos de Zarco: "La vida se detiene"

En las horas posteriores a la caída, llegó el veredicto: Zarco tenía una ligera lesión en el peroné y el menisco, pero sobre todo en los ligamentos. Entonces estaba prevista una operación, pero no era posible en ese momento debido a la quemadura, que aumentaba el riesgo de infección. Su ánimo estaba evidentemente por los suelos.

"Al día siguiente o al otro, cuando estaba en Lyon, me dicen: 'Bueno, la temporada está claramente acabada'. Lloré un poco porque tuvo ese efecto de: 'Hombre, ya no tocas tu moto aunque estás ocupado todos los fines de semana'. Estás acostumbrado a ir a 300 km/h prácticamente todos los fines de semana. La vida se detiene, y se me hizo raro."

Los últimos estudios fueron buenos para Zarco. Photo by: LCR

Johann Zarco tuvo paciencia y pudo retomar el entrenamiento poco a poco, hasta unos exámenes que finalmente revelaron que era posible evitar la operación, lo que le permite aspirar a volver ya en el mes de septiembre.

"Es un poco magia, pero tres ligamentos de cuatro se habían roto. Dos se han recuperado y están cicatrizando muy, muy bien. No soy futbolista, no soy esquiador, así que las exigencias sobre la rodilla son diferentes en moto."

No quiero volver para destrozarlo todo, no se trata de eso, sino de volver estando en forma y lleno de confianza.

Zarco no esperará a septiembre para volver a subirse a una moto. Debería regresar a los circuitos en agosto, con máquinas de pequeña cilindrada, para continuar su preparación física.

"Habrá una reanudación del entrenamiento en moto, pero creo que eso quizá lo haré a principios de agosto, mediados de agosto, para recuperar sensaciones, probarme un poco. No quiero volver para destrozarlo todo, no se trata de eso, sino de volver estando en forma y lleno de confianza."