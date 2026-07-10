Jorge Martín admite que la carrera y la sprint en Alemania podrían ser muy difíciles

A Jorge Martín le cuesta mantenerse optimista respecto a sus posibilidades de poner fin a su breve sequía de victorias en el Gran Premio de Alemania de este fin de semana.

El líder de la clasificación de MotoGP parecía encaminado a liderar el proyecto de Aprilia para 2026 cuando ganó el Gran Premio de Francia en mayo, pero el piloto oficial no ha sido capaz de recuperar ese nivel desde entonces.

Aunque logró clasificarse para la sesión Q2 del sábado en Sachsenring, fue el más lento de los cuatro pilotos de Aprilia el viernes. Esto se está convirtiendo en un patrón habitual, y Martín ha visto cómo cada uno de los otros tres ha ganado al menos una carrera sprint desde su fin de semana de ensueño en Le Mans.

"Los viernes siempre tengo la sensación de que vamos un paso por detrás porque nunca he pilotado aquí con Aprilia", afirmó. "Así que siempre lo noto, y ha sido una gran diferencia en comparación con la última vez que estuve aquí".

Aunque estos comienzos lentos son comprensibles, dado que Martin se perdió la mayor parte de las carreras de 2025 por una lesión, afirma que el bajón actual va más allá de eso.

"Todavía estoy un poco lejos de la lucha por la victoria. Creo que, en cuanto al podio, estamos un poco en la pugna, pero tenemos que esforzarnos.

"De momento, no noto agarre en la parte trasera y la parte delantera se mueve mucho al salir de las curvas, así que no tengo ningún punto fuerte por ahora".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Steve Wobser / vía Getty Images

"Simplemente salgo y lo doy todo, pero si seguimos así será una carrera difícil. No obstante, espero de verdad que encontremos algo que me ayude a subir al podio.

"Para mí, el único objetivo es seguir mejorando mis sensaciones, porque hice una primera parte de la temporada estupenda, realmente buena teniendo en cuenta de dónde venía. Pero mi objetivo siempre es mejorar y mejorar, y ahora siento que estamos un poco lejos de la victoria en Le Mans o de otras carreras".

Martin también mantuvo la presión sobre Aprilia, que se ha enfrentado a una reacción de Ducati tras disfrutar de un comienzo de temporada dominante.

"Sé que el resto del pelotón, digamos Ducati, ha mejorado mucho. Y hay otras marcas que están mejorando. Así que tenemos que seguir por ese camino, porque si no, nos quedamos atrás".