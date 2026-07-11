Bagnaia, perdido e incapaz de sumarse a la fiesta de Ducati en Alemania

Maltratadas por las Aprilia en Assen, las Ducati dominan en Sachsenring, con un triplete de las Desmosedici modelo 2026 tanto en la parrilla de salida como en el clasificador final de la carrera sprint. El único que falta a la cita es Pecco Bagnaia, con dificultades desde el inicio del fin de semana.

El doble campeón de MotoGP logró la 13° posición el viernes, lo que le obligó a disputar la Q1 al comienzo del día. "Desde el inicio de la temporada, mi problema es el agarre trasero", explicaba Bagnaia ya el viernes ante la prensa internacional, entre ella Motorsport.com.

"En esta pista, hace falta mucho apoyo de la parte trasera en los sectores 2 y 3 y no tengo ninguno, absolutamente ninguno. Tengo la sensación de estar sobre hielo, de hacer flat track. Es realmente difícil ser competitivo en esos sectores."

"Mirando los datos, hay pilotos Ducati mucho más competitivos, empezando por Álex [Márquez]. Voy a intentar concentrarme en eso. Me gustaría que mi equipo entendiera lo que hacen los demás para tener este tipo de sensaciones y este tipo de agarre."

Bagnaia precisaba que había probado cuatro configuraciones de reglajes diferentes, que no cambiaron en nada sus dificultades: "Actualmente, no es un problema de reglajes, es un problema de electrónica que no funciona bien."

Pecco Bagnaia no la pasa bien en Sachsenring. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este sábado no se encontró ninguna solución, pero Bagnaia pudo marcar el mejor tiempo en Q1. En la segunda parte de la clasificación, mostró rápidamente sus límites y solo pudo lograr la 11ª posición, convertida en décima en la parrilla tras la baja de Marco Bezzecchi.

"Cuando hay que hacer un time attack, es lo peor", reconoció Bagnaia. "Pude salvar una plaza en Q2, luego la 11ª posición era el máximo."

Como para la mayoría de los pilotos, el sprint de Pecco Bagnaia se decidió sobre todo en la primera vuelta. Pudo superar a Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo y después pasó toda la prueba en séptima posición, sin poder inquietar realmente a Jorge Martín por delante de él.

"Hice una buena salida, intenté seguir a los pilotos delante de mí, pero en cuanto el trasero empezó a degradarse, forcé mucho el delantero, porque no puedo aprovechar el deslizamiento como las otras Ducati. No tengo agarre, así que en cuanto pongo la moto a deslizar, no puedo acelerar. Tengo que mantener las dos ruedas alineadas y tengo mucho subviraje."

Pecco Bagnaia Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

"Acabé con el delantero, acabé con el trasero y las cinco o seis últimas vueltas fueron realmente difíciles. Lo intenté todo para acercarme a Martín, pero empecé a asumir grandes riesgos, el delantero se iba a cualquier parte. Tenía que parar y me quedé con la séptima posición. La sexta posición quizá era el máximo hoy, pero es un buen compromiso dadas nuestras dificultades."

La carrera se anuncia aún más difícil para Bagnaia, con un neumático trasero que corre el riesgo de sufrir dificultades más pronunciadas. "No puedo aprovechar el deslizamiento, y con el medio, se desliza más", subrayó, manteniéndose muy sorprendido por lo que Álex Márquez consigue en este ámbito.

"Si podemos remediar eso y entender lo que hace Álex Márquez, en particular, podremos ser competitivos. Ya hemos visto los datos de las tres primeras Ducati y el que tiene más apoyo de la moto a ese nivel es Álex. Hay que entenderlo."

Y ni siquiera las posiciones ganadas en la parrilla son realmente una buena noticia para Bagnaia, que se encontrará en el interior para la primera curva: "Bezz está fuera, Franky tendrá una penalización de tres posiciones mañana, así que saldré noveno. No sé si estoy contento o no porque es bueno salir por el exterior aquí, pero ya veremos."