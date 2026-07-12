Marc Márquez gana y sigue siendo rey de MotoGP en Sachsenring

Marc Márquez bien pudo moderar las expectativas sobre él para este Gran Premio de Alemania de MotoGP hecho a su medida, pero logró rematar su obra ganando la carrera larga, después de haberse impuesto el sábado en el sprint.

Clasificado en la pole position, el piloto de Ducati se mantuvo al frente en la salida. Fue él quien entró como líder en la primera curva, seguido por su hermano Álex, que salía desde la segunda posición de la parrilla al manillar de una Ducati excepcionalmente con los colores de 2003 del equipo Gresini.

Justo detrás del dúo Márquez, los pilotos de Trackhouse tomaron ventaja sobre Fabio Di Giannantonio, y eso aunque Raúl Fernández tuvo que abrirse en la primera curva para evitar a Álex Márquez. Di Giannantonio, por primera vez este año equipado con el nuevo paquete aerodinámico de Ducati, salió bastante mal de la parrilla y lo pagó en este inicio de carrera.

Desde la segunda fila, Fabio Quartararo primero resistió a Jorge Martín, antes de perder tres posiciones antes del final de la primera vuelta, ya noveno por detrás del piloto de Aprilia, así como de Pecco Bagnaia y Pedro Acosta.

En cabeza, el ritmo impuesto por Marc Márquez se estableció en el 1'21 medio. Suficiente para mantenerse al mando, pero sin despegarse de forma notable, como ocurrió ayer durante el sprint. La diferencia, respecto al sábado, fue que el dúo de Trackhouse se sumó a la lucha por el podio, y sin flaquear con el paso de las vueltas.

Caídas para Di Giannantonio y Álex Márquez

Di Giannantonio, en efecto, no encontró la manera de reintegrarse al trío de cabeza. Y seguía quinto cuando se cayó en la tercera vuelta, en la curva 10. Aquel a quien Márquez señalaba como ganador al inicio del fin de semana y que tenía la oportunidad de tomar las riendas del campeonato, tuvo una jornada muy mala, con dos caídas -la primera en el warm-up- y, por tanto, ese cero que por primera vez viene a lastrar su curva de resultados.

El segundo gran cambio llegó en la novena vuelta, cuando Álex Márquez se cayó en la última curva del circuito. Una caída a baja velocidad, de la que el español se levantó sin problemas, pero que marcó el final de lo que era un excelente fin de semana, dos meses después de su grave accidente de Barcelona.

Lógicamente, este abandono creó una brecha por detrás del líder, que disponía ahora de 1"4 de margen sobre su perseguidor más cercano. Se trataba en este caso de Raúl Fernández, ya que Ai Ogura había perdido por su parte un puñado de décimas. El japonés se encontraba ahora bajo la amenaza de Acosta, que muy pronto había mostrado un ritmo superior al dúo Martín-Bagnaia que lo acompañaba al inicio de la carrera.

La segunda mitad de la carrera no iba a modificar ninguna de estas jerarquías. En cambio, exigía la máxima resistencia, mientras este pequeño circuito eleva el número de vueltas a 30, con un esfuerzo máximo sobre el flanco izquierdo de los neumáticos.

Vimos muy pocos adelantamientos en el sprint, y ocurrió lo mismo en esta prueba. Aun así, siempre se puede contar con Ogura para brillar en la distancia, y no falló: el japonés logró despegarse de Acosta y volver a pegarse a Fernández. Una vez más muy cómodo con sus gomas usadas, finalmente efectuó el adelantamiento a cinco vueltas del final y se escapó para poner a salvo su segunda posición.

Aunque Ai Ogura terminó la carrera con el mismo ritmo que Marc Márquez, aun así no tenía los recursos para alcanzar al español, que no cedió nada hasta el final de estas 30 vueltas. El español celebró con un baño de masas lo que es su décima victoria en esta pista, igualando el récord histórico de Giacomo Agostini, establecido entonces en Imatra. Es también la décima vez que gana tanto el sprint como la carrera principal de un mismo Gran Premio. Una cosa es segura, más allá de las estadísticas: ¡Marc Márquez ha vuelto de verdad a la lucha por el título!

Acosta, el mejor del resto

Un poco más atrás, lejos del solitario cuarto lugar de Acosta, la lucha por la quinta posición también se intensificó, con Bagnaia buscando por todos los medios un hueco sobre Martín. Una búsqueda vana para el piloto de Ducati, que no desmereció pero se topó con el líder del campeonato, capaz de responder a cada uno de sus ataques.

Quartararo terminó seis segundos más atrás, con una buena séptima posición que debe a su solidez de hoy. Aventajó a Luca Marini y Enea Bastianini, mientras que Brad Binder logró una buena décima plaza.

Cabe señalar también la caída de Joan Mir, que era 11º cuando se vio sorprendido en la curva 13, al final del primer tercio de carrera. Huno caída también para Cal Crutchlow con la Honda LCR a ocho vueltas del final, mientras peleaba con Toprak Razgatlioglu por el último punto.

Maverick Viñales, por su parte, abandonó al entrar en boxes a cuatro vueltas del final, cuando era último y vivió un fin de semana extremadamente agitado, entre una gran falta de agarre en la parte delantera de su máquina y unos intercambios polémicos con KTM a través de los medios.

Ha llegado ahora el momento de las vacaciones para los pilotos y equipos de MotoGP: la reanudación será el primer fin de semana de agosto, en Silverstone.