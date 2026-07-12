Alex Márquez explica su accidente en el GP de Alemania: “Quizás estaba demasiado confiado”

Alex Márquez dice que el exceso de confianza fue un factor en su caída cuando iba segundo en el Gran Premio de Alemania, y asumió toda la responsabilidad por el error.

Saliendo segundo en la parrilla, el piloto de Gresini mantuvo la presión sobre su hermano mayor Marc Márquez en la primera parte de la carrera, aunque no pudo reducir la diferencia lo suficiente como para intentar un adelantamiento.

Al final de la vuelta nueve de 30, Márquez perdió el tren delantero de su Ducati en la curva 13 y se deslizó fuera de la carrera.

Eso puso fin de forma prematura a lo que, por lo demás, había sido un fin de semana sólido para el piloto de 30 años, que se clasificó en la primera fila y terminó segundo en la sprint pese a no haberse recuperado por completo de una lesión de clavícula.

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Preguntado por su caída en la última curva, Márquez se refirió a dos curvas concretas del circuito en las que tuvo dificultades por diversos motivos.

"No lo sé. Sinceramente, cometí un pequeño error intentando... Quizá esa T4 hoy era bastante rápida y yo quizá estaba demasiado confiado en esos dos puntos, y cometí ese pequeño error", explicó.

"Es cierto que el nivel de agarre era un poco más bajo hoy y todo era más complicado. Así que, solo eso.

"No sé si el viento tuvo algún efecto allí, pero fue más bien un error. Es cierto que estoy molesto y bastante triste por esa caída, pero estoy muy contento con el fin de semana en general.

"Viniendo de una lesión y ahora parece que tenemos la velocidad, pero todavía necesito algo de ritmo de carrera para aceptar toda esa velocidad y aceptar todo ese rendimiento. Así que todavía necesito algunas veces más para volver a estar al 100%."

Márquez se perdió tres grandes premios tras fracturarse el hombro en el Gran Premio de Catalunya, siendo el GP de Alemania apenas su segundo fin de semana completo después de su regreso.

El español dijo que sus limitaciones físicas lo dejaron demasiado rígido sobre la moto, lo que contribuyó a su caída en la larga curva de izquierdas que lleva de vuelta a la recta de salida/meta.

"En esas curvas, no ayudo demasiado a la moto a girar. Estoy demasiado rígido sobre la moto, así que pongo demasiado peso en el tren delantero", dijo. "Creo que eso también fue un problema para la caída; fue una razón de la caída."

Preguntado si podría recuperarse por completo después del parón de verano, con la próxima ronda en Silverstone programada para el 9 de agosto tras un intervalo de cuatro fines de semana, Márquez dijo: "Lo intentaré. Ese es mi objetivo.

"Paso a paso, estoy cerca de mi 100%. Espero que después del parón de verano en Silverstone esté al 100%; si no, seguramente más adelante."

La batalla con Marc Márquez

Alex Márquez emergió como el rival más cercano de Marc Márquez en Sachsenring, donde el piloto oficial de Ducati acaparó los focos con la pole position y la victoria en ambas carreras.

El piloto de Gresini se quedó sin la pole position por 0.061s y terminó la sprint del sábado a solo 0.368s del campeón vigente. Se esperaba que planteara un desafío más fuerte el domingo, pero tanto él como su compañero piloto de Ducati Fabio di Giannantonio se cayeron al inicio de la carrera, lo que permitió a Marc Márquez encaminarse hacia su tercera victoria de la temporada.

Preguntado si sentía que tenía una mejor oportunidad de victoria en comparación con la sprint, Alex Márquez dijo: "Estábamos más o menos en el mismo punto que ayer. Él empezó bastante relajado y luego empezó a imponer su ritmo paso a paso.

"Pude dejarle un pequeño espacio, solo para que el neumático delantero no se sobrecalentara. Pero ese entrenamiento para mí fue realmente, realmente bueno. Solo estaba intentando esperar y tratando de ahorrar el neumático trasero.

"Pero quizá forcé demasiado el delantero en esos dos puntos para ganar el tiempo que estaba perdiendo en los otros. Así que, solo eso. Pequeño error, pero bastante doloroso."

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