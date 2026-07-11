La "estrategia perfecta" que llevó a Marc Márquez a la pole en Alemania

Marc Márquez ha logrado su tercera pole position de la temporada, después de las obtenidas en España y Hungría. Y probablemente sea la que más alegría le da, ya que el circuito de Sachsenring es uno de sus terrenos de juego favoritos, hasta el punto de que este fin de semana tiene a su alcance dos récords históricos.

Aunque le moleste que lo señalen como favorito en cada GP de Alemania, Márquez no pierde el norte. Así, el jueves, cuando señalaba que el récord de vuelta estaba en manos de Fabio Di Giannantonio, se percibía claramente su deseo de recuperar ese honor. Y eso es precisamente lo que ha conseguido hacer hoy, rebajando la referencia anterior en cuatro centésimas.

Para lograr su objetivo, Márquez optó por montar dos neumáticos blandos, cuando la goma dura era la preferida por una gran mayoría para el delantero. Pero esa elección no le permitía construir su sesión de la forma más clásica, con una sola pasada por boxes. Así que motivó a su equipo para seguir una estrategia diferente.

"Ayer analicé un poco el time attack y vi que era posible con el neumático blando delante, pero solo para una vuelta. En la segunda vuelta, ya notaba una gran caída",explica. "Así que establecimos la estrategia perfecta con el equipo haciendo tres time attacks. El equipo se quedó un poco sorprendido ayer cuando les dije que quería hacer tres, pero el timing era bueno."

Así que acabó dando sus frutos, ya que Marc Márquez ganó dos décimas en su segundo run y luego tres en el último, utilizando cada vez dos neumáticos nuevos. Este mediodía, no está descontento por inscribir su nombre en los anales de un circuito en el que tantas veces ha dominado.

"Creo que era la estrategia correcta para colocarme en primera línea. Ese era el objetivo, pero la pole position y, sobre todo, el récord de vuelta aquí, en Sachsenring, la última vez que venimos con la 1000cc, está realmente bien", se alegró.

Una primera línea completamente Ducati

Por primera vez desde Aragón, en junio de 2025, no será uno sino dos Márquez los que se colocarán en la parte delantera de la parrilla de salida. Álex Márquez obtuvo, en efecto, el segundo mejor tiempo de esta clasificación, un gran logro para el piloto de Gresini, que se recupera poco a poco de su grave accidente de Barcelona.

El corto circuito de Sachsenring resulta menos exigente que otros para su cuerpo, y por eso se lo ha visto en mejor forma desde el inicio del fin de semana. Lo confirmó hoy, primero marcando el mejor tiempo de los Entrenamientos Libres 2 gracias a un retoque acertado en su Ducati, y después firmando este segundo mejor tiempo en la clasificación, a apenas seis centésimas del poleman.

"Cuando vi que era segundo, mi primer reflejo fue mirar quién era primero y era Marc. En ese momento, me molestó no estar en la pole",bromeó Álex Márquez, "pero aun así estoy contento de vernos de nuevo a los dos en lo más alto."

Los integrantes de la primera fila para el GP de Alemaina: Alex Márquez, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy muy contento. Creo que esta mañana hemos hecho progresos realmente muy importantes, en particular en cuanto a mis sensaciones con el tren delantero. Esta tarde vamos a intentar disfrutar. No tenemos nada que perder, el campeonato está perdido para nosotros teniendo en cuenta la lesión que sufrí en Catalunya, así que simplemente voy a intentar disfrutar."

Será una primera línea 100% Ducati la que se forme esta tarde para la carrera sprint, ya que Fabio Di Giannantonio obtuvo el tercer mejor tiempo sobre la moto del equipo VR46. El romano podría haber aspirado a la pole, pero siguió la estrategia opuesta a la del campeón vigente, alargando su segundo run pero sin lograr mejorar su tiempo.

No importa. Él, a quien Marc Márquez señalaba como favorito ayer, teniendo en cuenta el alto ritmo que consigue mantener en tandas largas, Di Giannantonio logró encadenar los parciales para darse las mejores opciones de situarse bien desde el inicio de las carreras.

"Estoy muy contento de haber conseguido un puesto en primera línea. Creo que, con la nueva regla sobre las separaciones entre las posiciones, era muy importante y lo hemos conseguido", se felicita el tercer hombre del campeonato, clasificado por décima vez en esta línea.

"¡Me decepciona más que me hayan arrebatado el récord de vuelta que la posición en sí! Bromas aparte, estoy muy contento. Creo que hice una buena qualy, un buen time attack. Es cierto que los hermanos Márquez lo hicieron mejor que yo, pero estamos todos muy cerca y es bueno tener esta velocidad aquí."