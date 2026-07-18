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MotoGP GP de Alemania

Una segunda intervención "de rutina" para Bezzecchi tras su lesión en Alemaina

Marco Bezzecchi se sometió a una intervención en la rodilla este sábado, debido a una herida sufrida en su caída en el GP de Alemania.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Nuevo paso por el hospital para Marco Bezzecchi. El italiano se cayó durante la clasificación del GP de Alemania, hace justo una semana. Se fracturó la clavícula izquierda, lo que requirió una operación, realizada ya el domingo cerca de Módena, en su país natal.

Marco Bezzecchi también sufrió una herida en la rodilla izquierda, que fue limpiada este sábado.

"Marco Bezzecchi se sometió esta mañana a una intervención de rutina destinada a limpiar la herida en la rodilla izquierda, lesión sufrida durante su caída en Sachsenring", anuncia el equipo Aprilia. "Bezzecchi ya ha regresado a casa y continuará su convalecencia de cara al Gran Premio de Silverstone."

Bezzecchi apunta, en efecto, a un regreso a MotoGP ya en la próxima cita del calendario en Silverstone, dentro de tres semanas, aunque las lesiones de hombro a veces son muy largas de tratar, como pueden atestiguar Marc Márquez y Maverick Viñales.

El piloto de Aprilia no es el único que ha sido operado en los últimos días. Su futuro compañero de equipo, Pecco Bagnaia, se sometió a una pequeña intervención para solucionar un arm-pump, en el antebrazo derecho. Pedro Acosta fue operado por su parte por un síndrome del túnel carpiano en la mano derecha entre las carreras de Assen y Sachsenring.

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