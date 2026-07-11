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Crónica de carrera
MotoGP GP de Alemania

Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP

Marc Márquez ganó la carrera sprint del GP de Alemania por delante de su hermano, Álex Márquez, y Fabio Di Giannantonio.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Moto de competición de Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Joan Mir, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Moto de competición de Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Joan Mir, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Luca Marini, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Joan Mir, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Joan Mir, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Álex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Salida de la carrera

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Álex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Sábado, en fotos
51

Marc Márquez ganó con facilidad el sprint en Sachsenring, al término de una prueba marcada por la falta de acción en las primeras posiciones.

Había un gran ausente para esta carrera, Marco Bezzecchi, que se fracturó la clavícula izquierda en una fuerte caída por la mañana, y tendrá que ser operado en Italia, lo que naturalmente puso fin a su fin de semana. Su baja se sumó a las de Johann Zarco, que ahora apunta a un regreso en septiembre, y Fermín Aldeguer, afectado en una vértebra.

Gran especialista del lugar, Marc Márquez estaba en la pole por delante de su hermano, Álex Márquez, y Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Ai Ogura y el inesperado Fabio Quartararo ocupaban la segunda fila, por delante de Franco Morbidelli, Jorge Martín y Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, aquejado de falta de adherencia en la parte trasera desde el inicio del fin de semana, salía desde la sexta posición.

También lee:

El cielo se cubrió ligeramente antes del sprint y la temperatura era de 24°C, con el asfalto alcanzando los 38°C. Todos los pilotos llevaban un neumático duro delante y blando detrás, salvo Álex Rins, que prefirió un medio trasero.

Esta salida fue la primera con un espacio mayor entre los pilotos y eso parece haber beneficiado a Marc Márquez: privado del holeshot device delantero, prohibido desde Assen, el español tuvo un mal movimiento hacia un lado en el momento de arrancar, pero pudo mantener el liderato por delante de su hermano, Di Giannantonio, Ogura, Fernández, Martín, Bagnaia, Quartararo y Acosta.

 

Las posiciones que otorgaban puntos en la sprint apenas cambiaron después de esa primera vuelta, con un solo adelantamiento, el de Acosta a Quartararo. Las diferencias se mantuvieron pequeñas en los primeros giros, pero el trío de cabeza acabó por escaparse, sin que pareciera probable un adelantamiento. Detrás de los líderes, Bagnaia presionó ligeramente a Martín, para finalmente perder el contacto directo.

Los hermanos Márquez firmaron así su primer doblete del año, con Marc por delante de Álex. Detrás de las tres Ducati, encontramos tres Aprilia, las de Ogura, Fernández y Martín. Bagnaia, Acosta y Quartararo se llevaron los últimos puntos.

Décimo al inicio de la carrera, Morbidelli se cayó en la curva 13. El italiano tendrá una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del domingo, al igual que Diogo Moreira, quien completó el top 10 de este sprint.

MotoGP - GP de Alemania Germany - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

20'12.978

163.4 12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

0.368 163.3 9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

0.445 163.3 7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

2.206 163.0 6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

2.435 162.6 5
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

0.701 162.6 4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

1.596 162.3 3
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

1.217 162.2 2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

1.887 161.9 1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

2.424 161.6
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

0.127 161.6
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

0.705 161.5
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

0.896 161.4
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

0.391 161.3
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

2.579 161.0
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

0.160 161.0
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

4.485 160.4
18 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

0.307 160.3
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

8.256 159.3
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+10 Vueltas

6'47.446

10 Vueltas 162.1 Accidente
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