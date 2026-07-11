Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
MotoGP GP de Alemania

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

Lesionado esta mañana, Marco Bezzecchi pierde cuatro puntos más frente a Jorge Martín, que afianza su posición de líder del campeonato. Mientras tanto, Marc Márquez se acerca y ya está a solo 32 puntos.

Léna Buffa
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

Los ocho primeros estaban separados por 63 puntos antes de esta carrera, una diferencia que ahora pasa a 64. Pero, en cabeza, se produce un ligero acercamiento, probablemente anunciador de una nueva tendencia.

Marco Bezzecchi, líder hasta Assen, no solo perdió muchos puntos en Países Bajos, sino que acusa aún más el golpe al ser baja para las carreras de este fin de semana, tras una fuerte caída en la clasificación en la que se lesionó.

También lee:

El primero en aprovechar la situación es su compañero de equipo, Jorge Martín, que afianza su recién adquirido liderato. Aumenta su ventaja en cuatro puntos tras la carrera sprint, que terminó en la sexta posición. Fabio Di Giannantonio se queda por su parte a dos puntos de Bezzecchi tras llevarse la medalla de bronce.

Siempre cuarto en la clasificación general, Ai Oguras se encuentra ahora bajo la amenaza directa de Marc Márquez, que se impuso hoy y se queda a solo nueve puntos del japonés–al que, de todos modos, no consideraba realmente un rival esta semana.

Más allá de los nueve primeros del campeonato, el único que suma un punto este sábado es Fabio Quartararo, que conserva su 14.ª plaza.

No hay cambios entre los constructores y los equipos; no obstante, Ducati le recorta seis puntos a Aprilia y ya está a solo 16 unidades de la marca que hasta ahora ha llevado la batuta.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de Alemania (11/22)

Pos. Piloto Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 197 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 4/6 - - - - - - - - - - -
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - - - - - - - - - - - -
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 184 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7/3 - - - - - - - - - - -
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 174 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 6/4 - - - - - - - - - - -
5 SpainM. MárquezDucati Team 165 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 12/1 - - - - - - - - - - -
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 143 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 5/5 - - - - - - - - - - -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 135 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 2/8 - - - - - - - - - - -
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 133 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 3/7 - - - - - - - - - - -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 87 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9/2 - - - - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 71 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 - - - - - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 - - - - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 58 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 - - - - - - - - - - - -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 46 2 4 - 5 15 11 - - - 8 1/9 - - - - - - - - - - -
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 19 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 - - - - - - - - - - - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4 - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de Alemania (11/22)

Pos. Constructor Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 310 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 6 - - - - - - - - - - -
2 Ducati 294 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 12 - - - - - - - - - - -
3 KTM 177 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 2 - - - - - - - - - - -
4 Honda 101 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 60 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 1 - - - - - - - - - - -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de Alemania (11/22)

Pos. equipo Pts Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 383 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 4 - - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 317 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 11 - - - - - - - - - - -
3 ItalyDucati Team 298 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 15 - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 227 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 7 - - - - - - - - - - -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 193 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 2 - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 172 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 - - - - - - - - - - -
7 JapanHonda HRC 97 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 - - - - - - - - - - - -
8 FranceTech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 - - - - - - - - - - - -
9 MonacoTeam LCR 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 - - - - - - - - - - - -
10 JapanYamaha Factory Racing 65 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 1 - - - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 - - - - - - - - - - - -

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP
Artículo siguiente Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

Top Comments
More from
Léna Buffa

Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

La "estrategia perfecta" que llevó a Marc Márquez a la pole en Alemania

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
La "estrategia perfecta" que llevó a Marc Márquez a la pole en Alemania

Márquez traslada la presión de favorito a Di Giannantonio en Alemania

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Márquez traslada la presión de favorito a Di Giannantonio en Alemania

Últimas noticias

Alex Márquez culpa a las nuevas reglas de la parrilla por la falta de adelantamientos en la sprint de Alemania

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez culpa a las nuevas reglas de la parrilla por la falta de adelantamientos en la sprint de Alemania

Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

Los cambios que piensa Ferrari para mantener un nivel ganador en Spa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Los cambios que piensa Ferrari para mantener un nivel ganador en Spa

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar