Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

Los ocho primeros estaban separados por 63 puntos antes de esta carrera, una diferencia que ahora pasa a 64. Pero, en cabeza, se produce un ligero acercamiento, probablemente anunciador de una nueva tendencia.

Marco Bezzecchi, líder hasta Assen, no solo perdió muchos puntos en Países Bajos, sino que acusa aún más el golpe al ser baja para las carreras de este fin de semana, tras una fuerte caída en la clasificación en la que se lesionó.

El primero en aprovechar la situación es su compañero de equipo, Jorge Martín, que afianza su recién adquirido liderato. Aumenta su ventaja en cuatro puntos tras la carrera sprint, que terminó en la sexta posición. Fabio Di Giannantonio se queda por su parte a dos puntos de Bezzecchi tras llevarse la medalla de bronce.

Siempre cuarto en la clasificación general, Ai Oguras se encuentra ahora bajo la amenaza directa de Marc Márquez, que se impuso hoy y se queda a solo nueve puntos del japonés–al que, de todos modos, no consideraba realmente un rival esta semana.

Más allá de los nueve primeros del campeonato, el único que suma un punto este sábado es Fabio Quartararo, que conserva su 14.ª plaza.

No hay cambios entre los constructores y los equipos; no obstante, Ducati le recorta seis puntos a Aprilia y ya está a solo 16 unidades de la marca que hasta ahora ha llevado la batuta.

Campeonato de pilotos tras el sprint del GP de Alemania (11/22)

Campeonato de constructores tras el sprint del GP de Alemania (11/22)

Pos. Constructor Pts 1 Aprilia 310 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 6 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 294 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 12 - - - - - - - - - - - 3 KTM 177 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 2 - - - - - - - - - - - 4 Honda 101 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 60 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 1 - - - - - - - - - - -

Campeonato de equipos tras el sprint del GP de Alemania (11/22)