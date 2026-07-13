Los rivales bloquean la solicitud de KTM para abrir sus motores en medio de sus problemas de fiabilidad
En medio de una temporada marcada por los problemas de confiabilidad, el director de KTM, Pit Beirer, asegura que la fábrica necesita eludir la congelación de motores durante el receso de verano para investigar los inconvenientes, pero solo Aprilia ha aceptado la propuesta.
Desde que la KTM RC16 de Pedro Acosta se paró a mitad de carrera del GP de Catalunya el 17 de mayo, causando el accidente de Alex Márquez y las pavorosas imágenes que se vieron en la curva 10 del trazado catalán, los técnicos del fabricante austríaco intentan averiguar el motivo de aquel fallo y, sobre todo, la reiteración que ha llevado a problemas posteriores en la moto del murciano, que se ha parado hasta cuatro veces más en los siguientes grandes premios.
Como ya pasó en 2020, cuando Yamaha pidió abrir los motores de la M1 por motivos de seguridad, ahora KTM ha solicitado a los miembros de la MSMA, la asociación de fabricantes, poder inspeccionar sus propulsores, para determinar la raíz del problema.
Sin embargo, para que eso se pueda llevar adelante, se necesita la autorización de todas las marcas: Honda, Yamaha, Ducati y Aprilia. Esta última la única que, aparentemente, ha dado el visto bueno.
El director de competición de KTM, Pit Beirer, confirmó este domingo que "algo falla" en los motores de la KTM que provoca esas interrupciones que llevan a la moto a pararse en la pista.
"Hay algún problema con nuestros motores. Sabemos que todavía existe este riesgo con algunas unidades, y hemos tomado otras medidas para evitarlo", explicó a los micrófonos de SkyTV, añadiendo: "Quiero agradecer a Sterlacchini y Rivola de Aprilia por su ayuda", dejando claro que la de Noale es la única casa que, de momento, está por la labor de autorizar la inspección.
Pit Beirer, director de Motorsport de KTM Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Por reglamento, excepto Yamaha (y Honda a partir de la segunda mitad de la temporada) que tienen todas las concesiones abiertas, los fabricantes de MotoGP deben sellar sus motores antes del primer gran premio de la temporada, entregando una unidad idéntica a la dirección técnica de IRTA, para poder siempre tener una referencia y comparar las piezas. Una vez sellado un motor, no se puede abrir y, mucho menos, desmontar, sin la autorización de todos los miembros de la MSMA.
"La situación no es fácil, hay algo que falla en nuestros motores", reitera Beirer. "Sabemos que este riesgo aún existe en algunas unidades, por lo que hemos activado otros (nuevos) para evitarlo. Hay un problema y tenemos que solucionarlo; hay motores que no podemos usar también por motivos de seguridad. Debemos aprovechar las vacaciones de verano para ello". Otro problema es que KTM, Aprilia y Ducati tienen los motores limitados a ocho unidades por temporada, y solo se han cubierto la mitad de los grandes premios.
Hasta el GP de República Checa KTM había destapado seis motores para Brad Binder y otros seis para Acosta en el equipo oficial; y cinco para Enea Bastianini y cuatro para Maverick Viñales en el satélite. De los seis de Binder, tres han sido ya enviados a la fábrica como 'motor retirado de la asignación', mientras que uno de Pedro y otro de Enea han sido igualmente retirados. No se facilitó información al respecto tras el GP de Países Bajos y, de momento, tampoco tras el de Alemania. Los motores que van a la fábrica se pueden revisar sin abrirlos bajo ningún concepto. Los fabricantes solo pueden abrir un motor en presencia de un técnico de la IRTA.
Según ha podido saber Motorsport.com, este fin de semana se mantuvieron diversas reuniones al respecto en Sachsenring, la última de ellas el domingo por la tarde, un último intento de KTM por recibir el OK del resto de fabricante que no llegó.
A diferencia de 2020, cuando Yamaha pidió abrir los motores y recibió la autorización del resto, el fabricante de Iwata tenía perfectamente localizado el problema, que eran unas válvulas entregadas por un suministrador que habían cambiado milimétricamente su tamaño, causando problemas.
Ahora, sin embargo, no existe la seguridad de que KTM conozca el problema o si, básicamente, lo que quiere es descubrirlo abriendo los motores.
En una temporada tan apretada y con el título absolutamente tan abierto, cualquier 'ventaja' puede ser importante, de ahí que todos los fabricantes estén jugando sus cartas con mucha cautela.
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