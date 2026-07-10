Bezzecchi: "Estoy en apuros físicos, aquí solo puedo salvar lo que se pueda"

En el accidente de Assen no sufrió fracturas, pero eso no significa que a Marco Bezzecchi no le resultara doloroso volver a subirse a su Aprilia en Sachsenring. Los golpes recibidos en la caída, que se produjo a más de 200 km/h, se hicieron notar durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Alemania de MotoGP, pero no impidieron que el piloto de Rímini lograra su objetivo de clasificarse para la Q2, terminando con el séptimo mejor tiempo.

El problema es que, desde el punto de vista físico, el antiguo líder del campeonato mundial está lejos de estar en plena forma, tal y como explicó a los periodistas presentes en el circuito, entre ellos los de Motorsport.com: "Como esperábamos, me encuentro mal. No es nada del otro mundo, pero aun así sufro. Espero que haya sido el día más duro. Normalmente es así, se va mejorando poco a poco a lo largo del fin de semana, pero no es tan sencillo y sufro un poco. Al final, tal y como estoy, he conseguido hacer una jornada bastante decente, así que estoy contento".

"Tengo que apretar los dientes, pero me preocupa de todos modos, porque no es algo que pueda solucionar. Sin duda, hubiera preferido llegar aquí en condiciones normales, pero ahora la situación es esta y seguramente habrá que apretar los dientes", añadió.

Cuando le preguntaron qué partes del cuerpo le molestaban más, Marco explicó que el problema es bastante generalizado: "Aparte de los brazos, todo el cuerpo, pero sobre todo la espalda y el pecho, porque me golpeé mucho durante la caída. También los tobillos, los dos. La espalda y el tórax son lo peor, pero en general son cosas que ya nos esperábamos".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Y se trata de dolores que también requieren el uso de analgésicos: "Me los he tomado esta tarde, pero seguro que también tendré que tomármelos mañana".

El consuelo es que su RS-GP parece comportarse bastante bien, aunque se queda un poco corta teniendo en cuenta que no consigue sacarle el 100 % de partido: "La moto sin duda va bastante bien, pero en la sesión de tiempos me ha faltado un poco más de explosividad por mi parte que de feeling con la moto. Por suerte, tenemos datos interesantes que analizar, porque todos han rodado muy rápido. Está claro que, para mí, en este momento se trata más bien de intentar salvar lo que se pueda y luego tener más tiempo para recuperarme después. Pero está bien".

A la luz de todo esto, tampoco es fácil fijarse un objetivo concreto para mañana, aunque sin duda la clave será salir lo más adelante posible: "Habrá que intentar conservar bien la energía mañana por la mañana para hacer una buena clasificación, porque en la sesión de tiempo por tanda me ha costado un poco, aunque es cierto que veníamos de una sesión larga. Mañana será similar, pero al menos hay un descanso entre la FP2 y la Q2. El primer objetivo será, sin duda, intentar hacer una buena clasificación; a partir de ahí, ya pensaremos en lo que se puede hacer en la carrera Sprint".