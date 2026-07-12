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Resultados
MotoGP GP de Alemania

Campeonato de MotoGP tras el GP de Alemania: ¡Marc Márquez a 18 puntos de Jorge Martín!

El campeonato se ha revolucionado tras el GP de Alemania. Jorge Martín sigue líder, pero solo tiene 14 puntos de ventaja sobre Ai Ogura y 18 sobre Marc Márquez, que vuelve a hacer una buena operación.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

Cuando regresó a la competición en el GP de Italia, hace apenas un mes y medio, Marc Márquez aseguraba que ya no creía en el título en 2026. Al salir de Mugello, su desventaja con el líder, entonces Marco Bezzecchi, alcanzaba los 102 puntos. Desde entonces, Bezzecchi encadenó contratiempos, hasta su baja este fin de semana, y Márquez buenos resultados, lo que ha invertido totalmente la tendencia.

Jorge Martín tomó el liderato del campeonato en Assen y lo sigue manteniendo tras el fin de semana de Sachsenring, que marcó el ecuador de la temporada. Su primer perseguidor ya no es Bezzecchi sino Ai Ogura, presente en el podio por tercera carrera consecutiva, con 14 puntos de diferencia. Márquez, por su parte, está a 18 puntos del piloto de Aprilia.

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Bezzecchi ya solo es cuarto, pero sigue en la pelea, a 20 puntos. Aventaja a Fabio Di Giannantonio por dos puntos, mientras que Raúl Fernández, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia completan un top 8 separado por 65 puntos. Álex Márquez es noveno, por delante de Luca Marini.

En el campeonato de constructores, la ventaja de Aprilia sobre Ducati pasó de 22 a 11 puntos durante el fin de semana. KTM sigue lejos de esta lucha y continúa por delante de Honda y Yamaha.

Entre los equipos, Aprilia sigue por delante de Trackhouse, que le ha recortado 32 puntos a la estructura oficial este fin de semana, para quedarse a 41 puntos. El equipo Ducati de fábrica sigue tercero, a 61 puntos de la cabeza.

Campeonato de pilotos tras el GP de Alemania (11/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 208 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15
2 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 194 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26
3 SpainM. MárquezDucati Team 190 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 184 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 159 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 148 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 87 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9
10 ItalyL. MariniHonda HRC 79 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 64 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 48 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 46 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 19 - - - - 1 1 1 8 - 4 4
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 12 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1 -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras el GP de Alemania (11/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 Aprilia 330 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26
2 Ducati 319 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37
3 KTM 190 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15
4 Honda 109 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8
5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10

Campeonato de equipos tras el GP de Alemania (11/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 ItalyAprilia Racing Team 394 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15
2 United StatesTrackhouse Racing Team 353 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47
3 ItalyDucati Team 333 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50
4 ItalyTeam VR46 230 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 212 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21
6 ItalyGresini Racing 172 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9
7 JapanHonda HRC 105 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8
8 FranceTech 3 86 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7
9 MonacoTeam LCR 82 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5
10 JapanYamaha Factory Racing 77 3 6 - 5 19 13 - 3 - 16 12
11 ItalyPramac Racing 31 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5

 

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