Campeonato de MotoGP tras el GP de Alemania: ¡Marc Márquez a 18 puntos de Jorge Martín!
El campeonato se ha revolucionado tras el GP de Alemania. Jorge Martín sigue líder, pero solo tiene 14 puntos de ventaja sobre Ai Ogura y 18 sobre Marc Márquez, que vuelve a hacer una buena operación.
Cuando regresó a la competición en el GP de Italia, hace apenas un mes y medio, Marc Márquez aseguraba que ya no creía en el título en 2026. Al salir de Mugello, su desventaja con el líder, entonces Marco Bezzecchi, alcanzaba los 102 puntos. Desde entonces, Bezzecchi encadenó contratiempos, hasta su baja este fin de semana, y Márquez buenos resultados, lo que ha invertido totalmente la tendencia.
Jorge Martín tomó el liderato del campeonato en Assen y lo sigue manteniendo tras el fin de semana de Sachsenring, que marcó el ecuador de la temporada. Su primer perseguidor ya no es Bezzecchi sino Ai Ogura, presente en el podio por tercera carrera consecutiva, con 14 puntos de diferencia. Márquez, por su parte, está a 18 puntos del piloto de Aprilia.
Bezzecchi ya solo es cuarto, pero sigue en la pelea, a 20 puntos. Aventaja a Fabio Di Giannantonio por dos puntos, mientras que Raúl Fernández, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia completan un top 8 separado por 65 puntos. Álex Márquez es noveno, por delante de Luca Marini.
En el campeonato de constructores, la ventaja de Aprilia sobre Ducati pasó de 22 a 11 puntos durante el fin de semana. KTM sigue lejos de esta lucha y continúa por delante de Honda y Yamaha.
Entre los equipos, Aprilia sigue por delante de Trackhouse, que le ha recortado 32 puntos a la estructura oficial este fin de semana, para quedarse a 41 puntos. El equipo Ducati de fábrica sigue tercero, a 61 puntos de la cabeza.
Campeonato de pilotos tras el GP de Alemania (11/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|208
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|194
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|3
|M. MárquezDucati Team
|190
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|184
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|159
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|148
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|87
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|10
|L. MariniHonda HRC
|79
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|64
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|48
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|46
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|20
|J. MillerPramac Racing
|19
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|12
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de Alemania (11/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|330
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|2
|Ducati
|319
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|3
|KTM
|190
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|4
|Honda
|109
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|5
|Yamaha
|69
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
Campeonato de equipos tras el GP de Alemania (11/22)
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|394
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|2
|Trackhouse Racing Team
|353
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|3
|Ducati Team
|333
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|4
|Team VR46
|230
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|212
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|6
|Gresini Racing
|172
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|7
|Honda HRC
|105
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|8
|Tech 3
|86
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|9
|Team LCR
|82
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|10
|Yamaha Factory Racing
|77
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|16
|12
|11
|Pramac Racing
|31
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
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