MotoGP Alemania 2026: Marc Márquez lidera la práctica, Martín en el top 8

El sol brilló con fuerza en el Sachsenring durante la segunda sesión de entrenamientos del fin de semana, equivalente a la preclasificación, ya que determinaría a los diez mejores pilotos que avanzarían a la Q2. La temperatura ambiente era de 24 °C y la temperatura de la pista se midió en 43 °C.

Pedro Acosta, ya equipado con un neumático trasero blando, tomó rápidamente la delantera, antes de ser superado por Marco Bezzecchi, que rodaba con un neumático medio. Numerosos pilotos se colocaron entre ellos, comenzando por el favorito local, Marc Márquez, quien se hizo con la segunda posición, a 0.081 segundos del líder, también con neumático medio.

Bezzecchi mejoró su tiempo en 0.041 segundos. El piloto de Aprilia completó su primer stint por delante de los hermanos Márquez, con Marc en segunda posición y Álex en tercera. Raúl Fernández, quien lideró la sesión matutina, fue cuarto por delante de Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Al regresar a la pista, los pilotos utilizaron principalmente el neumático medio para evaluar su durabilidad de cara a la carrera. Este entorno menos favorable para las mejoras permitió a Bezzecchi mantener el liderato.

Pedro Acosta, por su parte, tuvo que abandonar una vuelta rápida debido a que Franco Morbidelli, reincidente en infracciones, le bloqueó el paso. La dirección de carrera anunció una investigación sobre el incidente, pero dado que la sesión aún no había entrado en sus últimos 20 minutos —el periodo crucial en el que los pilotos buscan terminar entre los diez primeros—, se espera que el piloto del VR46 no reciba ninguna sanción.

A mitad de la sesión, Bezzecchi cambió a neumáticos blandos y mejoró su tiempo de referencia en 0.070 segundos. Pasaron otros diez minutos antes de que otros pilotos lucharan por el liderato con neumáticos blandos. Di Giannatonio aprovechó la oportunidad para tomar la delantera, con una ventaja de 0.431 segundos sobre Bezzecchi.

En los últimos quince minutos de la sesión, Marc Márquez se puso en cabeza, marcando el primer tiempo por debajo de 1'20 del fin de semana. Jack Miller sorprendió a todos igualando el tiempo del piloto de Ducati a la milésima de segundo.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio respondió recuperando el primer puesto, con una ventaja de 0.167 segundos sobre Márquez y Miller. El italiano utilizaba un neumático delantero blando, mientras que la mayoría de los demás pilotos salían a pista con el duro.

Al entrar en los últimos cinco minutos decisivos, Martín estaba a una modesta décima de segundo, y Bagnaia se encontraba fuera del top 10, en la 12.ª posición. Ambos pilotos necesitaban mejorar sus tiempos para tener alguna esperanza de clasificar directamente para la Q2.

Bagnaia subió a la octava posición, lo que dejó a Martín fuera de los puestos de clasificación... pero el líder del campeonato los recuperó rápidamente. Las mejoras posteriores hicieron que Bagnaia cayera al 12.º puesto. Ai Ogura, que también había salido del top 10, volvió a entrar.

Marc Márquez fue casi tres décimas de segundo más rápido que el resto de los pilotos, habiendo optado también por un neumático delantero blando. El delantero.

Mientras Joan Mir salía de una zona de grava que había cruzado a gran velocidad, Enea Bastianini se cayó en la curva 8, poniendo fin a su sesión y provocando la aparición de la bandera amarilla. Aunque la bandera amarilla fue retirada, Bagnaia no pudo aspirar a un puesto entre los diez primeros.

Marc Márquez mantuvo su primera posición, por delante de Fernández, Di Giannantonio y su hermano, Álex Márquez. Miller marcó un excelente quinto mejor tiempo con su Yamaha, por delante de Ogura y los pilotos oficiales de Aprilia, Bezzecchi y Martín. Acosta y Morbidelli se hicieron con los dos últimos puestos asignados el viernes para la Q2, pero dos más estarán en juego el sábado por la mañana.

Bagnaia será el gran favorito para uno de estos puestos en la Q1, donde se enfrentará a Fabio Quartararo, 15º en esta sesión, y a Joan Mir, 16º.