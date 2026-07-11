Resultados

La parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP Marc Márquez, gran especialista de Sachsenring, consiguió la pole position para el GP de Alemania. Así queda la parrilla de salida para la carrera principal, con las sanciones a Franco Morbidelli y Diogo Moreira, además de la baja de Marco Bezzecchi.