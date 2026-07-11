La parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP
Marc Márquez, gran especialista de Sachsenring, consiguió la pole position para el GP de Alemania. Así queda la parrilla de salida para la carrera principal, con las sanciones a Franco Morbidelli y Diogo Moreira, además de la baja de Marco Bezzecchi.
La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de Alemania
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1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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2. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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6. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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7. Jorge Martín
Aprilia Racing
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8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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9. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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10. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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11. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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13. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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14. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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15. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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16. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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17. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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18. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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20. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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- Franco Morbidelli recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida por haber obstaculizado a Pedro Acosta durante los entrenamientos.
- Diogo Moreira también fue sancionado con tres posiciones en la parrilla por haber obstaculizado a Luca Marini durante los entrenamientos.
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