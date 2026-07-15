Una de las principales quejas que siempre se han planteado sobre el Sachsenring es que en este circuito alemán es prácticamente imposible adelantar con las MotoGP. Con su trazado prácticamente sin rectas y muy estrecho, encontrar el impulso necesario para adelantar a un rival siempre resulta muy complicado, pero en el GP de Alemania del pasado domingo hubo quien fue capaz de recuperar nada menos que ocho posiciones con respecto a la que ocupaba en la parrilla de salida.

Nos referimos a Enea Bastianini, que remontó desde la 17.ª posición hasta acabar noveno. Es cierto que varios pilotos cayeron por delante de él, como por ejemplo Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, pero el piloto de KTM también logró realizar algunos adelantamientos en la parte final de la carrera, por lo que, con razón, se le preguntó cuál había sido su secreto.

"Para mí, se puede adelantar en Sachsenring, pero es muy, muy difícil. Porque cuando estás en el rebufo aquí, el neumático delantero se sobrecalienta y empiezas a perder el control de todo y no consigues encontrar el punto adecuado para el adelantamiento. Pero al final, sí, tras unas cuantas vueltas encontré ese punto y, vuelta tras vuelta, fui ganando cada vez más feeling con la moto, como en la carrera Sprint. Y para mí sigue siendo posible hacer las últimas 10 vueltas a buen ritmo", afirmó Enea.

A continuación, entró más en detalle y explicó que una de las claves es no quedarse demasiado tiempo observando al que va delante, sino atacar en cuanto se presente la oportunidad.

"Sé cómo tengo que comportarme: hay que intentarlo muy pronto. Porque si intento estudiar al piloto que tengo delante, cuando llega el momento de adelantar ya es demasiado tarde, ya que el que va delante ya está listo para moverse, y eso es un problema. Cuando estoy muy cerca del piloto que me precede, pienso directamente en ese momento. Y al final, hoy lo he conseguido. A veces sale bien. Pero otras veces, no fijarse en el rival no es fácil porque se corre el riesgo de cometer un error".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Mark Wieland / Getty Images

Sin embargo, esto no quita que el piloto de Rímini no esté del todo satisfecho con su fin de semana, ya que en Assen logró completar toda la carrera largo pegado al pelotón de las Ducati, terminando sexto, mientras que esta vez ha acabado muy lejos de las Desmosedici GP.

"No estoy del todo satisfecho con este fin de semana porque ha sido muy, muy complicado. Vengo de una racha positiva, incluso tras una buena carrera en Assen, pero aquí hay muy pocas cosas que destacar. De todos modos, hemos dado el máximo y, con este noveno puesto, nos hemos mantenido en el top ten. Está bien así".

Enea ha contado que, de hecho, ha tenido que lidiar con un problema bastante grave de subviraje, que se ha sumado a la habitual inestabilidad de la RC16: "En este circuito ha habido algo de inestabilidad, pero ese no ha sido el problema, ha sido el subviraje. En las curvas cinco, seis y siete, quieres girar, pero la parte delantera no quiere saber nada. Esto es un problema, también porque no podemos abrir la parte trasera, ya que, de lo contrario, al cabo de cinco vueltas ya estás acabado".

Y eso es lo que hace que la KTM sea una moto especialmente exigente desde el punto de vista físico: "Sí, la nuestra es muy dura, eso está claro. He trabajado mucho durante el invierno y lo haré también durante el verano para estar preparado. Brad (Binder) y Pedro (Acosta) ya han tenido problemas con los brazos; yo, de momento, estoy bien, pero no tenemos estabilidad y, por lo tanto, no es fácil gestionar todas las carreras. Pero, por mi parte, estoy bien, y ese no es mi límite".