Jorge Martín lidera en MotoGP, pero se alarma: “A este ritmo no aguantaré mucho tiempo”

Jorge Martín puede tener el honor de encabezar el campeonato mundial de MotoGP de cara al parón de verano, pero el español está lejos de ser optimista tras otro fin de semana mediocre en Alemania.

Martín terminó en un distante quinto puesto en Sachsenring, a más de 11 segundos del ganador Marc Márquez. Y el piloto oficial de Aprilia tuvo que batallar para aferrarse a esa posición dada la intensa presión que sufrió por parte de Francesco Bagnaia al final de la carrera.

Con los pilotos del equipo independiente Trackhouse terminando segundo y tercero, este fue solo otro ejemplo de Martín estando cerca de la parte trasera del grupo de Aprilia, una mala racha que se instaló después de su fin de semana perfecto en Le Mans en mayo.

A pesar de esta última actuación insatisfactoria, Martín logró ampliar su ventaja en el campeonato en Alemania, de siete puntos sobre Marco Bezzecchi a 14 puntos sobre Ai Ogura. Pero el campeón del mundo de 2024 es consciente de que esto se debe en gran medida a los tropiezos de sus competidores durante la primera mitad de la temporada.

El primer líder del campeonato, Bezzecchi, está atravesando una racha terrible y quedó fuera del fin de semana de Sachsenring por una caída en la clasificación. Ogura apenas está empezando a tomar ritmo en cuanto a grandes cosechas de puntos, mientras que Márquez todavía se está recuperando de problemas de lesión y de carreras perdidas a principios de la temporada. Incluso el constante Fabio Di Giannantonio dejó escapar una oportunidad de oro para hacerse con el liderato de puntos en Alemania, debido a una caída el domingo.

Jorge Martin, Aprilia Racing Photo by: Alexander Trienitz

"Puede que esté liderando ahora, pero si sigo haciendo carreras como esta, no estaré en cabeza por mucho tiempo", dijo Martín después de la carrera.

"Sin duda, hicimos una gran primera parte de la temporada. Estoy feliz de liderar, obviamente, porque siempre es una sensación agradable, pero... ahora necesitamos encontrar la velocidad.

"Sé que el potencial es alto. Tenía muchísima confianza en la primera parte de la temporada, luego en las últimas carreras he estado sufriendo con la velocidad. Así que tenemos que analizar bien qué pasó y quizá volver a esa [configuración] de moto porque me sentía mucho mejor.

"Pero en general, estoy contento. Si me hubieras dicho en enero [que estaría liderando ahora, lo habría aceptado] al 100%.

"Y sin duda, será una segunda parte [de la temporada] interesante. El reto es bueno, todo está superabierto.

"Quizá estoy liderando más [por] los errores del resto que por mis resultados, ¡pero estoy liderando! Así que tenemos que continuar así."