Ai Ogura ya se ve como un "verdadero" candidato al título de MotoGP en 2026

Ai Ogura se ha declarado un auténtico aspirante al campeonato de MotoGP tras situarse segundo en la tabla de puntos con el segundo puesto en el Gran Premio de Alemania.

El japonés ha alcanzado realmente la madurez en su segundo año como piloto de MotoGP, con el resultado en Sachsenring como su quinto final consecutivo entre los cuatro primeros. El punto culminante de esa racha, que se remonta al Gran Premio de Italia en mayo, fue su primera victoria en Assen en la ronda anterior.

El segundo puesto en Alemania ayudó al piloto de Trackhouse Aprilia a pasar del cuarto lugar en el campeonato al segundo, a 14 puntos de Jorge Martín, del equipo oficial Aprilia. De forma alentadora para el campeón del mundo de Moto2 de 2024, el nivel de rendimiento de Martín está actualmente por debajo del de Ogura.

Preguntado después de la carrera si era un verdadero aspirante al campeonato, el siempre franco Ogura respondió: "Quiero decir, sí, seguro. Estamos en una buena posición en el campeonato y en las últimas tres carreras pudimos ser realmente fuertes. Así que sí, nuestro objetivo va a ser seguir trabajando así."

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mucho más conversador de lo que había estado en su rueda de prensa monosilábica del jueves, Ogura también ofreció una valoración confiada de su rendimiento personal durante la primera mitad de 2026: "Puedo valorar mi primera mitad de temporada muy alto. Quiero decir, 10 de 10. No esperaba ser tan fuerte este año."

Ogura, sin embargo, sigue siendo cauteloso con la oposición de cara a la segunda mitad de la temporada.

"Sabes, las condiciones cambian y los chicos que van rápido en [un determinado] circuito cambian y es realmente difícil gestionar toda esta situación, creo", dijo. "Así que sí, nuestro trabajo va a ser hacer lo mismo cada vez y ver dónde podemos terminar."

El piloto de 25 años espera pasar sus vacaciones de verano en un entorno mucho más tranquilo que un paddock de MotoGP, lo que debería ayudarle a reiniciarse para la batalla que viene.

"No lo sé, montar y pescar probablemente", respondió cuando le preguntaron por sus planes para el parón. "El objetivo va a ser intentar volver lo más neutral posible."

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