Crutchlow seguirá sustituyendo a Zarco en Silverstone

El interinato continúa para Cal Crutchlow. Desde la lesión de Johann Zarco en el GP de Barcelona, LCR hace correr al británico desde Mugello, con una presencia confirmada carrera a carrera, salvo para el encadenamiento Brno-Assen, donde su presencia fue anunciada de antemano para las dos pruebas.

La convalecencia de Zarco avanza muy positivamente y el francés apunta ahora a un regreso en el mes de septiembre, lo que significa que aún habrá que sustituirlo en al menos dos pruebas, en el GP de Gran Bretaña y en el GP de Aragón.

LCR ha confirmado la presencia de Cal Crutchlow para su carrera de casa en Silverstone. Así disputará su sexto fin de semana de carrera de la temporada, tantos como Zarco por el momento en 2026.

Crutchlow no piensa modificar su programa por ello, ya que sobre todo tiene previstas salidas en bicicleta durante las próximas tres semanas. "No quiero pilotar una moto, se lo puedo garantizar", bromeó tras el GP de Alemania, que terminó con una caída para él. "¡Lo mismo que durante toda mi carrera!"

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Antes de su regreso en Mugello, Crutchlow solo tuvo derecho a una jornada de pruebas con la Honda en Misano, cuando no se había vuelto a poner al manillar de una moto desde finales de 2023, cuando era piloto de pruebas de Yamaha, puesto al que tuvo que renunciar debido a una lesión en la muñeca.

Con 40 años desde el pasado mes de octubre, Crutchlow ha recuperado un buen nivel de forma y recorrió 27.500 km en bicicleta el año pasado. Desde su regreso, no ha sumado ningún punto, con la 16ª posición como mejor resultado en carrera principal, en Hungría y luego en los Países Bajos.