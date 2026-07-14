Crutchlow seguirá sustituyendo a Zarco en Silverstone
Cal Crutchlow pilotará de nuevo la Honda de Johann Zarco en LCR en el GP de Gran Bretaña, su carrera de casa.
El interinato continúa para Cal Crutchlow. Desde la lesión de Johann Zarco en el GP de Barcelona, LCR hace correr al británico desde Mugello, con una presencia confirmada carrera a carrera, salvo para el encadenamiento Brno-Assen, donde su presencia fue anunciada de antemano para las dos pruebas.
La convalecencia de Zarco avanza muy positivamente y el francés apunta ahora a un regreso en el mes de septiembre, lo que significa que aún habrá que sustituirlo en al menos dos pruebas, en el GP de Gran Bretaña y en el GP de Aragón.
LCR ha confirmado la presencia de Cal Crutchlow para su carrera de casa en Silverstone. Así disputará su sexto fin de semana de carrera de la temporada, tantos como Zarco por el momento en 2026.
Crutchlow no piensa modificar su programa por ello, ya que sobre todo tiene previstas salidas en bicicleta durante las próximas tres semanas. "No quiero pilotar una moto, se lo puedo garantizar", bromeó tras el GP de Alemania, que terminó con una caída para él. "¡Lo mismo que durante toda mi carrera!"
Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits.
Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images
Antes de su regreso en Mugello, Crutchlow solo tuvo derecho a una jornada de pruebas con la Honda en Misano, cuando no se había vuelto a poner al manillar de una moto desde finales de 2023, cuando era piloto de pruebas de Yamaha, puesto al que tuvo que renunciar debido a una lesión en la muñeca.
Con 40 años desde el pasado mes de octubre, Crutchlow ha recuperado un buen nivel de forma y recorrió 27.500 km en bicicleta el año pasado. Desde su regreso, no ha sumado ningún punto, con la 16ª posición como mejor resultado en carrera principal, en Hungría y luego en los Países Bajos.
Share Or Save This Story
Cal Crutchlow revela el problema de hombro que le obligó a retirarse del GP de Italia
Crutchlow y la curiosa historia de cómo su esposa aprobó que reemplazara a Zarco
Crutchlow vuelve a MotoGP como reemplazo de Zarco en Mugello
Lo primero que pensó Zarco tras su dramático accidente: "Ojalá pueda caminar"
Diogo Moreira también es penalizado el viernes en el GP de Alemania
¡Dos meses después, Zarco ha sido sancionado por el accidente del GP de Cataluña!
Últimas noticias
Crutchlow seguirá sustituyendo a Zarco en Silverstone
Pirelli explica el papel del desarrollo de las llantas y los estilos de conducción en los neumáticos de F1 de 2026
¿La F1 tiene que volver a sonar más fuerte en 2031? Nuestro veredicto
Alpine prueba con Gabriele Mini en Silverstone
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments