Todos los resultados del GP de Alemania de MotoGP 2026
Aquí tienes el resumen de los resultados completos y de las clasificaciones del Gran Premio de Alemania, 11ª prueba de la temporada 2026 de MotoGP en Sachsenring.
- Victoria del Gran Premio: Marc Márquez (Ducati)
- Vuelta rápida en carrera: Marc Márquez (Ducati)
- Victoria en el sprint: Marc Márquez (Ducati)
- Vuelta rápida del sprint: Fabio Di Giannantonio (VR46)
- Pole position: Marc Márquez (Ducati)
MotoGP - GP de Alemania - Resultados Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Retirada
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|161.6
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|161.4
|20
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|161.2
|16
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|30
|
+7.684
41'00.832
|2.580
|161.1
|13
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|30
|
+11.372
41'04.520
|3.688
|160.8
|11
|6
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|30
|
+11.495
41'04.643
|0.123
|160.8
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|30
|
+17.560
41'10.708
|6.065
|160.4
|9
|8
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|30
|
+18.683
41'11.831
|1.123
|160.3
|8
|9
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|30
|
+19.140
41'12.288
|0.457
|160.3
|7
|10
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|30
|
+22.137
41'15.285
|2.997
|160.1
|6
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|30
|
+22.280
41'15.428
|0.143
|160.1
|5
|12
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|30
|
+26.154
41'19.302
|3.874
|159.9
|4
|13
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|30
|
+30.910
41'24.058
|4.756
|159.6
|3
|14
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|30
|
+31.511
41'24.659
|0.601
|159.5
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|30
|
+38.122
41'31.270
|6.611
|159.1
|1
|dnf
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|26
|
+4 Vueltas
36'11.126
|4 Vueltas
|158.2
|Retirada
|dnf
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|21
|
+9 Vueltas
28'59.577
|5 Vueltas
|159.5
|Accidente
|dnf
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|8
|
+22 Vueltas
10'52.044
|13 Vueltas
|162.1
|Accidente
|dnf
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|6
|
+24 Vueltas
8'14.136
|2 Vueltas
|160.4
|Accidente
|dnf
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|3
|
+27 Vueltas
4'05.897
|3 Vueltas
|161.2
|Accidente
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MotoGP - GP de Alemania - Mejores Vueltas
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|3
|
1'21.088
|161.824
|2
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|3
|
+0.044
1'21.132
|0.044
|161.736
|3
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|3
|
+0.065
1'21.153
|0.021
|161.694
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|3
|
+0.096
1'21.184
|0.031
|161.632
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.131
1'21.219
|0.035
|161.563
|6
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|3
|
+0.139
1'21.227
|0.008
|161.547
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|4
|
+0.195
1'21.283
|0.056
|161.435
|8
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|3
|
+0.207
1'21.295
|0.012
|161.412
|9
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.533
1'21.621
|0.326
|160.767
|10
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|3
|
+0.547
1'21.635
|0.014
|160.739
|11
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|3
|
+0.669
1'21.757
|0.122
|160.500
|12
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|3
|
+0.684
1'21.772
|0.015
|160.470
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|3
|
+0.700
1'21.788
|0.016
|160.439
|14
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|5
|
+0.815
1'21.903
|0.115
|160.213
|15
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|11
|
+0.817
1'21.905
|0.002
|160.209
|16
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.823
1'21.911
|0.006
|160.198
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|3
|
+0.897
1'21.985
|0.074
|160.053
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|3
|
+0.932
1'22.020
|0.035
|159.985
|19
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|3
|
+0.990
1'22.078
|0.058
|159.872
|20
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|5
|
+1.024
1'22.112
|0.034
|159.806
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MotoGP - GP de Alemania - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Retirada
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|161.6
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|161.6
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|161.5
|13
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|161.4
|14
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|161.3
|15
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|161.0
|16
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|161.0
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|160.4
|18
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|160.3
|19
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Vueltas
6'47.446
|10 Vueltas
|162.1
|Accidente
|Ver los resultados completos
MotoGP - GP de Alemania - Mejores Vueltas Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|2
|
1'20.119
|163.781
|2
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|2
|
+0.098
1'20.217
|0.098
|163.581
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|3
|
+0.167
1'20.286
|0.069
|163.440
|4
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|2
|
+0.170
1'20.289
|0.003
|163.434
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|2
|
+0.172
1'20.291
|0.002
|163.430
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|3
|
+0.182
1'20.301
|0.010
|163.410
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|3
|
+0.397
1'20.516
|0.215
|162.973
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|3
|
+0.501
1'20.620
|0.104
|162.763
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|2
|
+0.633
1'20.752
|0.132
|162.497
|10
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|3
|
+0.764
1'20.883
|0.131
|162.234
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|3
|
+0.834
1'20.953
|0.070
|162.094
|12
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|4
|
+0.988
1'21.107
|0.154
|161.786
|13
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|3
|
+1.057
1'21.176
|0.069
|161.648
|14
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|3
|
+1.176
1'21.295
|0.119
|161.412
|15
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|4
|
+1.214
1'21.333
|0.038
|161.336
|16
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|4
|
+1.249
1'21.368
|0.035
|161.267
|17
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|4
|
+1.298
1'21.417
|0.049
|161.170
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|2
|
+1.417
1'21.536
|0.119
|160.935
|19
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|3
|
+1.570
1'21.689
|0.153
|160.633
|20
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|3
|
+1.624
1'21.743
|0.054
|160.527
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