Marc Márquez apoya el cambio de Álex a KTM: "Es una buena oportunidad"

Álex Márquez se dispone a entrar, a los 30 años, en una nueva fase de su carrera. El español se unirá a KTM la próxima temporada, designado piloto del equipo de fábrica para los dos próximos años.

Ya tuvo ese estatus en el pasado, pero en circunstancias muy singulares. En efecto, había sido fichado por Honda a última hora para subir a la categoría de MotoGP en 2020, en el momento en que Jorge Lorenzo decidió poner fin a su carrera cuando aún le quedaba un año de contrato. Recién coronado en Moto2, Álex Márquez había dado así el gran salto pasando por el equipo más destacado, lo que también implicaba ocupar el puesto más incómodo posible: el de compañero de equipo de Marc Márquez, que entonces reinaba con mano de hierro en el HRC.

El Covid, y luego la lesión de su hermano mayor desde el primer Gran Premio, harían que esa experiencia fuera aún más incongruente. Álex Márquez no había desmerecido, logrando dos podios en ese campeonato acortado y condensado, pero también estaba en primera fila para presenciar el inicio de la decadencia de Honda.

Posteriormente, solo compitió en equipos satélite, primero LCR, donde siguió pilotando la Honda pero tocó fondo, tanto deportiva como moralmente, y después Gresini, donde el paso a la Ducati lo hizo renacer. El constructor le confió este año una GP26 de fábrica; no obstante, el vigente subcampeón del mundo quería dar un paso más y fue KTM quien se lo ofreció.

"Mi principal objetivo para 2027 era integrarme en un equipo de fábrica para tener todas las actualizaciones directamente desde la fábrica y poder trabajar codo con codo con los ingenieros", explicó Álex Márquez al micrófono del sitio oficial de MotoGP.

"KTM vino a buscarme directamente, estaban convencidos de que yo era el piloto que querían en su proyecto, lo que me gustó mucho. Conozco a mucha gente en el grupo y creo que es el proyecto adecuado de cara al nuevo reglamento que tendremos el año que viene en MotoGP."

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"Firmé hace varios meses y ya estoy más tranquilo con esa idea. Pero, en cualquier caso, es muy emocionante tener esta oportunidad", se congratula el piloto, sin ocultar, no obstante, que dejar el entorno protector de Gresini va a ser un desgarro.

"No fue una decisión fácil después de cuatro años en Gresini. Sinceramente, en 2023 salvaron mi carrera en MotoGP. En el momento en que tomé esta decisión, y también durante todo el camino que me llevó a ella, hablé cada día con Nadia [Padovani], Michele [Masini] y Carlo [Merlini]. Me apoyaron en que era la mejor decisión para mí, lo entendían muy bien."

Una elección lógica para un subcampeón del mundo

Dejar una Ducati por una KTM puede, sin embargo, resultar arriesgado, y más aún si se ponen en paralelo, por un lado, los resultados que consiguen obtener los equipos asociados de Ducati y, por el otro, los problemas técnicos de los que KTM tiene dificultades para deshacerse. Aun así, Álex Márquez cree firmemente que, a los 30 años, no podía dejar pasar esta oportunidad.

Como los dos hermanos no tienen realmente secretos el uno para el otro, Marc y Álex Márquez pusieron en común sus reflexiones. "Evidentemente hablamos de nuestro futuro: le pedí su opinión sobre mi futuro, y él me pidió mi opinión sobre el suyo", confirmó el mayor.

Marc y Alex Márquez cuando fueron compañeros en 0Gresini Racing. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y Marc Márquez está bien situado para comprender a qué tendrá que renunciar su hermano al dejar Gresini, tanto por la calidad de la Ducati como por el recuerdo de la temporada de ensueño que ambos vivieron en 2024 en el cálido entorno del equipo dirigido por Nadia Padovani. Pero el nueve veces campeón del mundo también se alegra de que Álex esté en condiciones de dar ese paso.

"Estoy supercontento de que haya fichado por un equipo de fábrica. Algunas personas lo entenderán y otras no", concedió el campeón del mundo, "pero la gente debe entender cada cambio de los pilotos en función del momento que viven en su carrera y de aquello por lo que quieren luchar."

"Y Álex terminó segundo en el campeonato el año pasado", señaló, convencido de que eso debía llevar a su hermano a un estatus más prestigioso. "Creo que es una buena oportunidad para Álex, para que siga desarrollándose y para trabajar con una fábrica que quiere luchar en lo más alto en el futuro."

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