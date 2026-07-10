KTM y Red Bull prorrogan su colaboración en MotoGP
KTM y Red Bull han anunciado la prórroga de su colaboración en MotoGP para 2027.
Red Bull y el fabricante austriaco, que llevan juntos en la máxima categoría del motociclismo desde la llegada de KTM a MotoGP hace casi diez años, continuarán su aventura conjunta.
Este acuerdo refuerza la estabilidad del proyecto de KTM, justo cuando el campeonato se dispone a entrar en una nueva era normativa en 2027.
De este modo, el fabricante austriaco seguirá contando con el apoyo de su socio histórico para su participación en la categoría reina. Desde los inicios del programa de MotoGP, Red Bull ha acompañado a KTM a través del equipo oficial Red Bull KTM Factory Racing, que ha conseguido siete victorias y 38 podios en la categoría reina con la RC16.
"Red Bull y KTM son, sencillamente, un tándem perfecto", declaró Pit Beirer, director de KTM Motorsport. "Se trata de una colaboración excepcional que viene de lejos y que representa mucho más que los colores que lucen las motos. Red Bull nos apoya de muchas maneras, tanto en los circuitos como entre bastidores".
"Se trata de una colaboración importante y toda la fábrica está muy contenta de poder seguir aportando este espectáculo austriaco a la competición, y especialmente a MotoGP. Queremos dar las gracias de todo corazón a todas las personas implicadas por hacer posible que esta historia continúe. Todavía nos quedan muchas cosas por lograr juntos".
Esta prórroga se produce al tiempo que KTM también ha confirmado la continuidad de su alianza con Tech3 para el próximo reglamento de MotoGP. El equipo francés mantendrá su papel de estructura satélite respaldada por la fábrica austriaca, lo que permitirá a KTM alinear cuatro RC16 en la parrilla. Sin embargo, no está claro si Red Bull mantendrá su presencia en las motos de Tech3.
En 2025 surgieron dudas sobre el futuro de la colaboración entre Red Bull y KTM en MotoGP, en un momento en que el fabricante austriaco atravesaba una situación financiera complicada. No obstante, ambas marcas confirmaron rápidamente la continuación de su colaboración, en un primer momento mediante una prórroga de un año.
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