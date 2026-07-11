Bezzecchi se rompe la clavícula y Márquez frena a quienes celebran el 'karma'

Los haters no han tardado en atacar a Marco Bezzecchi tras su accidente de este sábado. Tras caer fuertemente en la clasificación, en Alemania, el piloto italiano se fracturó la clavícula izquierda, una lesión que recuerda inevitablemente a la que provocó a Marc Márquez el pasado octubre al embestirlo en la salida del GP de Indonesia.

No hizo falta más para que algunos hablaran de "karma", insinuando que el italiano habría merecido de alguna manera sufrir lo que atravesó el campeón del mundo hace unos meses.

Pero Marc Márquez ha sido el primero en salir al paso para evitar tales simplificaciones. Según él, el karma no tiene nada que ver en el deporte, y ante todo hay que respetar a los pilotos que, todos y cada uno de ellos, asumen grandes riesgos cada día.

"Borré la palabra karma de mi vocabulario desde 2015. Y gané seis títulos después de eso, así que si eso es el karma, mejor!", deslizó primero con una sonrisa durante su rueda de prensa del día, haciendo referencia a la ola de odio sin precedentes que él mismo sufrió tras su enfrentamiento con Valentino Rossi.

El piloto de Ducati se niega en cualquier caso a que los acontecimientos del día se lean desde ese ángulo simplista. Sabiendo mejor que nadie lo que representan las lesiones, quiso, a su manera, calmar los ánimos.

"El karma no existe", afirmó. "Todos los pilotos asumen muchos riesgos. Le deseamos lo mejor a Marco. Ya hice una publicación después de mi caída en Indonesia para animar a no guardar rencor a Marco, porque son cosas que pasan en carrera."

La prioridad es mejorar las escapatorias de grava

"Y hoy le ha ocurrido algo que podremos resolver en el futuro", añadió Márquez, recordando hasta qué punto las escapatorias de grava pueden aumentar la gravedad de las caídas.

"Una vez más, Bezzecchi, como Fermín [Aldeguer] en Assen y yo en Indonesia, nos lesionamos al llegar a la grava, por culpa del cambio de nivel [del suelo]. Le deseo a Bezz una pronta recuperación, pero espero que podamos resolver esto en el futuro."

Después de un highside en la curva 7 del circuito de Sachsenring, esta mañana, Marco Bezzecchi fue efectivamente zarandeado brutalmente en la escapatoria, deteniéndose tras dar varias vueltas de campana.

Este tema ya había llevado a varios pilotos a pedir cambios, hace dos semanas en Assen, tras una serie de caídas y en particular la de Fermín Aldeguer, cuyas consecuencias parecen haberse agravado por la forma en que está diseñada la escapatoria de grava. El español sufre una vértebra fracturada y podría no volver hasta después del verano.