El calvario de Viñales en MotoGP: "No sé si es reparable"
Maverick Viñales no pudo llegar hasta el final de un GP de Alemania en el que estaba teniendo muchas dificultades. El español habló sin rodeos sobre su condición física, las perspectivas de futuro poco alentadoras y el apoyo que necesita internamente.
Un año después de lesionarse el hombro izquierdo en Sachsenring, durante una caída en la clasificación, Maverick Viñales tocó fondo en el mismo circuito este fin de semana. El español sigue sufriendo los efectos de esa lesión, que ha tenido enormes consecuencias en su futuro en MotoGP.
Al comenzar el verano de 2025, Viñales era la punta de lanza de KTM en el Tech3 y aspiraba a un ascenso al equipo oficial. Su lesión rompió la dinámica a su favor. Intentó varios regresos infructuosos el año pasado, pero pensaba estar libre de dolores este año. Sin embargo, un tornillo se desplazó en su hombro y provocó una nueva operación a comienzos de la primavera.
Viñales regresó en Barcelona, pero desde entonces le falta fuerza sobre su moto y su futuro en la órbita de KTM se ha ensombrecido. El equipo oficial eligió a Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio para la temporada 2027 y quien actualmente está ubicado en Tech3 ha multiplicado las críticas hacia el constructor, reprochándole no haber cumplido sus promesas, lo que compromete incluso una renovación en su equipo actual.
El sábado y el domingo, Viñales quiso alejarse de esas polémicas, pero su condición física volvió a alcanzarlo, ya que las curvas a izquierdas de Sachsenring incidían en sus debilidades. En la clasificación, solo superó a Cal Crutchlow, el sustituto de Johann Zarco, antes de ver la llegada del sprint una decena de segundos por detrás del británico. Volvió a sufrir en carrera, con varias curvas falladas y finalmente un abandono.
Maverick Viñales habló largamente sobre su estado actual ante la prensa escrita, entre ellos los enviados de Motorsport.com. Se mostró sobre todo perdido, sabiendo que aún necesitará varios meses para recuperar una condición óptima, y siente que no siempre recibe el apoyo que necesitaría.
No pudiste ver la llegada…
No, de verdad no podía. Después de la décima vuelta, ya apenas aguantaba con el brazo y no pude continuar. Estaba realmente cansado.
¿Era un problema físico, no técnico?
Un problema físico, obviamente. Tampoco estoy muy cómodo sobre la moto, pero incluso sin eso, al final daba vueltas solo por dar vueltas y ya no tenía sentido continuar.
A Maverick Viñales le falta fuerza en las curvas hacia la izquierda.
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
¿Cuáles eran tus sensaciones sobre la moto?
Es que ya no conseguía usar en absoluto mi lado izquierdo. Rodaba así, ni siquiera podía bajar de la moto, eso es todo. Mi frecuencia cardíaca era alta porque me inclinaba más de lo que debía y no quería cometer un error estúpido.
Esto lleva de verdad una eternidad.
¿Qué pasa con tu brazo?
Esperaba estar mucho mejor. Creo que me imagino en mucha mejor forma de la que realmente estoy, de hecho. Porque tampoco me parece que sea una falta de fuerza tan grande, o entonces es que voy perdiendo fuerza a lo largo del fin de semana. No es dolor, es solo que... no responde. Veo claramente que en las frenadas, de repente, no puedo mantener el brazo en su sitio, ya no mantengo la posición. Freno mal y empiezo a irme recto.
¿Por qué te sigue faltando fuerza?
No tengo ni idea porque entreno, lo intento, pero [en carrera], en las frenadas, tenía que quedarme recto porque no podía agarrarme a la moto. Es muy raro. Intento entender qué hacer, esto lleva de verdad una eternidad.
Se te veía sacudir la cabeza sobre la moto, debía de ser duro…
Lo es porque no puedo dar el máximo. Si estuviera en esta posición dando el máximo, estaría tranquilo, pero el problema es que no puedo pilotar bien. Tampoco entiendo cómo pilotar la moto, porque creo que no la piloto bien. Ruedo con una desventaja y además la moto es difícil de pilotar. No es una situación ideal.
Maverick Viñales estaba lejos del ritmo antes de abandonar en Alemania.
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
¿Qué vas a hacer durante este parón para remediarlo?
No lo sé, no tengo ni idea. Esto ya lleva mucho tiempo. Ni siquiera sé si todavía se puede reparar o no, no tengo ni idea. En realidad, me falta fuerza sobre la moto y no lo consigo, así que no tengo ni idea.
¿Volviste demasiado pronto el año pasado?
No lo sé. En un momento, pensaba que podía entrar en el equipo oficial e intenté acelerar todo para que sucediera. Es muy difícil decir si era demasiado pronto o no. Aprendí que cuando no estás al 100%, es mejor no volver. Es mejor recuperarse y dar el máximo. Pero no se puede cambiar el pasado, así que quiero centrarme en lo que viene. Tengo tres semanas para trabajar e intentar recuperarme. Es lo principal que tengo en mente.
¿Tienes previsto hacerte pruebas?
Ya lo hice, todo está bien, pero me falta fuerza.
¿Qué hago? ¿Me paseo por todas las carreras? No puedo hacer eso. Sinceramente, no sé qué hacer.
¿Qué dicen los médicos?
El médico que me operó me dijo que estaré al 100% para Indonesia. […] Pero bueno, a mí eso no me ayuda. Estamos seis meses [después de la operación], ¿qué hago? ¿Me paseo por todas las carreras? No puedo hacer eso. Sinceramente, no sé qué hacer. ¿Me paro hasta estar al 100%, para entrenar hasta tener la misma fuerza que en el brazo derecho? ¿Sigo rodando y haciendo lo que puedo? No lo sé, mi situación es realmente hipercomplicada.
En el fondo, tengo la impresión de estar bien, porque acabé acostumbrándome, ¿saben? Y es muy difícil saber cuándo estaré realmente al 100%. Lo más probable es que vaya a Austria para entrenar todo el verano.
Maverick Viñales no puede obtener o mejor de la KTM.
Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images
¿Has pasado por el Red Bull Athlete Performance Center en Austria?
Ya fui allí, fui justo al principio de mi rehabilitación después de la primera operación, luego después de la segunda. Es mejor así. Los músculos aquí, detrás, los rotadores, [dan problemas]. Tengo que ir, sí, obviamente, pero…
En el momento en que necesito un empujón, también por su parte... tengo la impresión de que me tienen contra las cuerdas.
¿Es difícil mentalmente?
Nada juega a mi favor. Al final, ahora mismo, necesito apoyo del equipo, que me ayuden, que me... Pero no hacen más que... Recibo golpes, ¿saben? No lo sé. Es muy duro. Cuando te duele, cuando no estás motivado, es hipercomplicado seguir apretando. No sé muy bien. Al final, ustedes mismos lo ven, ¿no? Un día es alegre, al día siguiente es... Tengo la impresión de ser un extraño. Es muy raro, ni yo mismo entiendo mi situación.
Pero tu jefe de mecánicos, Manuel Cazeaux, te conoce bien…
Estoy más que satisfecho con mi equipo técnico, porque me entienden e intentan ayudarme más que nadie. De verdad, los mecánicos y todo el mundo. Pero al final, en el momento en que necesito un empujón, también por su parte... tengo la impresión de que me tienen contra las cuerdas. Pero es así.
Necesito recuperarme, aunque solo sea para intentar pilotar bien. Actualmente, ni siquiera puedo pilotar bien. En las otras carreras, donde solo había cuatro curvas a izquierdas, al menos me defendía un poco. Aquí, con todo el circuito girando hacia la izquierda, es imposible. Es totalmente imposible.
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