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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Alemania

Marc Márquez lidera el 1-2-3 de Ducati en la clasificación de Alemania; fuerte caída de Bezzecchi

Los hermanos Márquez brillan el sábado por la mañana mientras Aprilia sufre una clasificación de pesadilla.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez lideró un triplete en la primera fila para Ducati en el Gran Premio de Alemania, mientras que la estrella de Aprilia Marco Bezzecchi sufrió otro golpe a sus esperanzas de título de MotoGP con una caída temprana en la clasificación.

Márquez batió el récord absoluto del circuito de Sachsenring en su último intento para asegurar su tercera pole position de la temporada 2026, con su hermano Alex Márquez clasificándose a menos de una décima en segundo lugar.

Fabio di Giannantonio terminó tercero tras luchar por la pole position durante gran parte de la sesión, mientras Ducati superó cómodamente a Aprilia en la sesión que decidió la parrilla.

ACTUALIZACIÓN:

Cuando comenzó la segunda parte de la clasificación, el vigente campeón Márquez marcó la referencia inicial con la Ducati oficial, pero di Giannantonio batió rápidamente su tiempo para ponerse al frente.

Hubo drama para Aprilia en los primeros cuatro minutos de la clasificación cuando Bezzecchi salió despedido de su moto y dio varias vueltas de campana por la grava en la curva 7, justo después de haber marcado la tercera vuelta más rápida por detrás de las Ducati.

 

El italiano pudo ponerse de pie sin ayuda de los comisarios, pero claramente sentía dolor mientras cojeaba al dirigirse al carril de servicio. Más tarde se confirmó una fractura de clavícula que lo dejará fuera del resto del fin de semana

Raúl Fernández evitó de manera crucial las banderas amarillas desplegadas tras la caída de Bezzecchi para ponerse primero, marcando un tiempo de 1m19.262s con la Aprilia de Trackhouse.

Los hermanos Márquez redujeron gradualmente la ventaja de Fernández en sus siguientes vueltas lanzadas, pero no fue hasta los últimos seis minutos cuando fue desalojado de la primera posición, con di Giannantonio siendo el más rápido con 1m19.188s.

Sin embargo, Marc Márquez aún tenía algo extra guardado para su último intento, y el piloto de la Ducati oficial destrozó el récord del circuito con una vuelta de 1m19.041s a falta de tres minutos.

También lee:

El piloto de 33 años mantuvo el primer puesto cuando el reloj llegó a cero, mientras que su hermano menor Alex logró una mejora tardía con la única moto de Gresini presente en Sachsenring para relegar a di Giannantonio al tercer lugar.

Fernández lideró la carga de Aprilia en el cuarto lugar, con su compañero de equipo en Trackhouse Ai Ogura terminando justo detrás de él en quinto.

Yamaha y Fabio Quartararo llegaron desde la Q1 para clasificarse en una prometedora sexta posición, superando a la Ducati del piloto de VR46 Franco Morbidelli. Este último se clasificó séptimo, pero saldrá en la carrera del domingo desde el 10º puesto de la parrilla tras recibir una sanción por obstaculizar a Pedro Acosta en la clasificación.

Fue una clasificación difícil para el equipo oficial Aprilia, con Bezzecchi sin volver a la pista tras su caída y Jorge Martín incapaz de mejorar su tiempo en la segunda salida. El dúo se clasificó octavo y noveno respectivamente, por delante de Acosta, de KTM, pero los tres subirán una posición el domingo tras la sanción de Morbidelli.

Mientras tanto, Francesco Bagnaia, de Ducati, solo pudo lograr el 11º mejor tiempo en la Q2 después de encabezar la primera parte de la clasificación, mientras que Jack Miller terminó 12º para Pramac Yamaha.

Joan Mir, de Honda, tenía una plaza provisional en la Q2, pero Quartararo lo dejó fuera en el último intento, terminando 13º en la parrilla por delante de su compañero de equipo Luca Marini. Este último parecía encaminado a marcar la vuelta más rápida en la Q1, pero perdió mucho tiempo en el sector final.

El debutante de LCR Diogo Moreira se clasificó 15.º en Sachsenring, pero perderá tres posiciones en la carrera del domingo por obstaculizar a Marini en los entrenamientos. Eso lo situaría por detrás de las KTM de Brad Binder y Enea Bastianini, así como de la Pramac Yamaha de Toprak Razgatlioglu, en 18º.

Alex Rins (Yamaha) y Maverick Vinales (Tech3) sufrieron para terminar 19º y 20º respectivamente, mientras que el sustituto de Johann Zarco, Cal Crutchlow, cerró la mermada parrilla de 21 motos en ausencia por lesión de Fermín Aldeguer, de Gresini.

Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

1'19.041

166.015 304
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

0.061 165.887 304
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

0.086 165.706 300
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

0.004 165.698 301
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

0.156 165.372 305
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

0.035 165.299 299
7 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

0.149 164.990 300
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

0.081 164.822 306
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

0.115 164.584 305
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

0.012 164.559 305
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

0.013 164.532 302
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

0.028 164.475 300
Ver los resultados completos

Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

1'19.753

164.532 304
2 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.111

1'19.864

0.111 164.304 295
3 Spain J. Mir Honda 36 Honda 9

+0.235

1'19.988

0.124 164.049 302
4 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.245

1'19.998

0.010 164.029 301
5 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 10

+0.331

1'20.084

0.086 163.852 302
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 9

+0.431

1'20.184

0.100 163.648 300
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.617

1'20.370

0.186 163.269 302
8 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+0.832

1'20.585

0.215 162.834 299
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+0.847

1'20.600

0.015 162.803 298
10 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.028

1'20.781

0.181 162.439 303
11 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 8

+1.200

1'20.953

0.172 162.094 299
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