Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?
Nada más comenzar el parón del campeonato, Pecco Bagnaia se sometió a una intervención quirúrgica para tratar un síndrome de compartimentos.
Ducati ha comunicado que Pecco Bagnaia fue operado este miércoles. El piloto italiano padecía el síndrome de las compartimentales, también conocido como "arm-pump", es decir, una sobrepresión y atrofia del músculo del antebrazo derecho.
El doble campeón del mundo de MotoGP decidió confiar la intervención al profesor Luigi Tarallo, especialista en ortopedia de la policlínica de Módena, cerca de Bolonia. La operación, que consistió en una fasciotomía endoscópica en el antebrazo, se llevó a cabo esta tarde con éxito y sin complicaciones, según indica Ducati.
El piloto comenzará ahora su convalecencia y seguirá la rehabilitación prevista por los médicos para lo que es una intervención habitual en MotoGP. Ducati precisa que Pecco Bagnaia tiene previsto estar presente en el próximo Gran Premio, que se celebrará en Silverstone del 7 al 9 de agosto, siempre y cuando su estado evolucione favorablemente durante el parón.
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