Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP

Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?

Nada más comenzar el parón del campeonato, Pecco Bagnaia se sometió a una intervención quirúrgica para tratar un síndrome de compartimentos.

Léna Buffa
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ducati ha comunicado que Pecco Bagnaia fue operado este miércoles. El piloto italiano padecía el síndrome de las compartimentales, también conocido como "arm-pump", es decir, una sobrepresión y atrofia del músculo del antebrazo derecho.

El doble campeón del mundo de MotoGP decidió confiar la intervención al profesor Luigi Tarallo, especialista en ortopedia de la policlínica de Módena, cerca de Bolonia. La operación, que consistió en una fasciotomía endoscópica en el antebrazo, se llevó a cabo esta tarde con éxito y sin complicaciones, según indica Ducati.

El piloto comenzará ahora su convalecencia y seguirá la rehabilitación prevista por los médicos para lo que es una intervención habitual en MotoGP. Ducati precisa que Pecco Bagnaia tiene previsto estar presente en el próximo Gran Premio, que se celebrará en Silverstone del 7 al 9 de agosto, siempre y cuando su estado evolucione favorablemente durante el parón.

 
Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Francesco Bagnaia: Es erróneo decir que nadie quiere ganar el título de MotoGP de 2026

Top Comments
More from
Léna Buffa

Qué hace a Marc Márquez ser prudente sobre sus posibilidades de título en 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Qué hace a Marc Márquez ser prudente sobre sus posibilidades de título en 2026

Raúl Fernández: "Sin el centro médico, no estaría aquí hoy"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Raúl Fernández: "Sin el centro médico, no estaría aquí hoy"

Marc Márquez gana y sigue siendo rey de MotoGP en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Marc Márquez gana y sigue siendo rey de MotoGP en Sachsenring
More from
Pecco Bagnaia

Bagnaia, perdido e incapaz de sumarse a la fiesta de Ducati en Alemania

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia, perdido e incapaz de sumarse a la fiesta de Ducati en Alemania

El jefe de Aprilia explica por qué eligió a Bagnaia para la era de 850cc en MotoGP

MotoGP
MotoGP
El jefe de Aprilia explica por qué eligió a Bagnaia para la era de 850cc en MotoGP

Aprilia anuncia la contratación de Pecco Bagnaia para 2027 en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Aprilia anuncia la contratación de Pecco Bagnaia para 2027 en MotoGP
More from
Ducati

Ducati, Aprilia y Honda cambian de categoría de concesiones en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Ducati, Aprilia y Honda cambian de categoría de concesiones en MotoGP

La regla de una sola moto en MotoGP se atasca por desacuerdo entre los fabricantes

MotoGP
MotoGP
La regla de una sola moto en MotoGP se atasca por desacuerdo entre los fabricantes

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?

MotoGP
MGP MotoGP
Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?

Francesco Bagnaia: Es erróneo decir que nadie quiere ganar el título de MotoGP de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Francesco Bagnaia: Es erróneo decir que nadie quiere ganar el título de MotoGP de 2026

¿No se adelanta en Sachsenring? Bastianini es la excepción a la regla y revela su secreto

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
¿No se adelanta en Sachsenring? Bastianini es la excepción a la regla y revela su secreto

Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1