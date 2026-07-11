Drama en Sachsenring: Bezzecchi se rompe la clavícula y su lucha por el título se hunde
Nuevo duro golpe para Marco Bezzecchi: el piloto de Aprilia se fracturó la clavícula durante la clasificación del GP de Alemania y tuvo que retirarse del resto del fin de semana.
Marco Bezzecchi sufrió una fractura de clavícula en su caída en la clasificación del GP de Alemania. En la Q2, el italiano sufrió una larga derrapada de la rueda trasera en la curva 7 y, cuando el neumático recuperó agarre, salió catapultado de su moto, cuando iba a más de 130 km/h. Bezzecchi cayó con fuerza y dio varias vueltas en la grava, quedando inmovilizado boca arriba.
Tras permanecer unos instantes arrodillado en la grava, Bezzecchi pudo regresar al paddock y pasar por el camión de Aprilia detrás del garaje del equipo, sujetándose el brazo izquierdo. Cuando salió, llevaba el brazo en cabestrillo, oculto bajo una prenda de su equipo, y una ambulancia lo esperaba.
El veredicto llegó rápidamente en el centro médico: Bezzecchi sufrió una fractura de clavícula y ha sido declarado baja para el resto del fin de semana.
"Tras la caída, Marco Bezzecchi fue llevado al centro médico del circuito donde, bajo la supervisión del director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, se le realizó una radiografía que reveló una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda", anunció el equipo Aprilia.
"Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica para garantizar una recuperación óptima; esta será realizada por el Dr. Giuseppe Porcellini en Italia. Marco Bezzecchi tiene previsto regresar a Italia lo antes posible."
Bezzecchi ya llegaba físicamente mermado al Sachsenring, dos semanas después de la caída en la carrera principal de Assen, de la que salió milagrosamente sin lesiones, pero con fuertes dolores, principalmente en la espalda, el tórax y los tobillos. El viernes había logrado ubicarse entre los 10 primeros pese a sus limitaciones físicas.
Sólido líder del campeonato tras su victoria en el GP de Italia, Bezzecchi encadenó tres domingos sin puntos, al ser golpeado por Jorge Martín en la salida en Hungría, ser suspendido por haber golpeado a un comisario de pista en la República Checa, y luego al caerse en los Países Bajos. Martín le arrebató el liderato del campeonato ese día, y la diferencia debería aumentar aún más este fin de semana.
Es el tercer piloto titular que causa baja este fin de semana. Johann Zarco sigue convaleciente tras la caída del GP de Catalunya, y ahora apunta a un regreso en septiembre. Fermín Aldeguer, por su parte, está afectado en una vértebra tras caerse durante los entrenamientos en Assen.
Share Or Save This Story
Bezzecchi: "Estoy en apuros físicos, aquí solo puedo salvar lo que se pueda"
Aprilia: Marco Bezzecchi “necesita un descanso” tras los recientes problemas en MotoGP
El diagnóstico de Marco Bezzecchi tras los exámenes médicos luego de su fuerte accidente en Assen
Jorge Martín explica por qué ha decidido dejar Aprilia para fichar por Yamaha
Por qué a Jorge Martín no ve importante liderar el campeonato de MotoGP
Trackhouse sobre vencer a las Aprilia de fábrica en Assen: “Nuestros pilotos fueron mejores”
Últimas noticias
Roma avanza en su candidatura para entrar al calendario del WRC en 2027
A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto el domingo en el Festival de Goodwood
La "estrategia perfecta" que llevó a Marc Márquez a la pole en Alemania
Drama en Sachsenring: Bezzecchi se rompe la clavícula y su lucha por el título se hunde
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments