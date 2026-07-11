Drama en Sachsenring: Bezzecchi se rompe la clavícula y su lucha por el título se hunde

Marco Bezzecchi sufrió una fractura de clavícula en su caída en la clasificación del GP de Alemania. En la Q2, el italiano sufrió una larga derrapada de la rueda trasera en la curva 7 y, cuando el neumático recuperó agarre, salió catapultado de su moto, cuando iba a más de 130 km/h. Bezzecchi cayó con fuerza y dio varias vueltas en la grava, quedando inmovilizado boca arriba.

Tras permanecer unos instantes arrodillado en la grava, Bezzecchi pudo regresar al paddock y pasar por el camión de Aprilia detrás del garaje del equipo, sujetándose el brazo izquierdo. Cuando salió, llevaba el brazo en cabestrillo, oculto bajo una prenda de su equipo, y una ambulancia lo esperaba.

El veredicto llegó rápidamente en el centro médico: Bezzecchi sufrió una fractura de clavícula y ha sido declarado baja para el resto del fin de semana.

"Tras la caída, Marco Bezzecchi fue llevado al centro médico del circuito donde, bajo la supervisión del director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, se le realizó una radiografía que reveló una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda", anunció el equipo Aprilia.

"Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica para garantizar una recuperación óptima; esta será realizada por el Dr. Giuseppe Porcellini en Italia. Marco Bezzecchi tiene previsto regresar a Italia lo antes posible."

Bezzecchi ya llegaba físicamente mermado al Sachsenring, dos semanas después de la caída en la carrera principal de Assen, de la que salió milagrosamente sin lesiones, pero con fuertes dolores, principalmente en la espalda, el tórax y los tobillos. El viernes había logrado ubicarse entre los 10 primeros pese a sus limitaciones físicas.

Sólido líder del campeonato tras su victoria en el GP de Italia, Bezzecchi encadenó tres domingos sin puntos, al ser golpeado por Jorge Martín en la salida en Hungría, ser suspendido por haber golpeado a un comisario de pista en la República Checa, y luego al caerse en los Países Bajos. Martín le arrebató el liderato del campeonato ese día, y la diferencia debería aumentar aún más este fin de semana.

Es el tercer piloto titular que causa baja este fin de semana. Johann Zarco sigue convaleciente tras la caída del GP de Catalunya, y ahora apunta a un regreso en septiembre. Fermín Aldeguer, por su parte, está afectado en una vértebra tras caerse durante los entrenamientos en Assen.