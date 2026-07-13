Qué hace a Marc Márquez ser prudente sobre sus posibilidades de título en 2026

Alemania selló la tercera victoria dominical de Marc Márquez esta temporada. ¿Un balance medio para la estrella española al alcanzarse el ecuador de la temporada? No si se hace otra lectura de estas cifras, porque en realidad se trata de su tercera victoria… en cuatro Grandes Premios.

El piloto de Ducati aún paga las consecuencias de las malas condiciones en las que comenzó el campeonato, así como, lógicamente, de su convalecencia tras su accidente en Le Mans. No obstante, su remontada en el espacio de un mes ha resultado especialmente espectacular.

Antes de lesionarse, Márquez solo había conseguido tres medallas en carrera sprint, dos de ellas de oro, y ningún trofeo en las carreras largas. Cuando volvió a la competición, en Mugello, ya estaba a 70 puntos de Jorge Martín y a 85 de Marco Bezzecchi. El dominio del dúo Aprilia en Italia incluso elevó su desventaja global a 102 puntos respecto a un Bezzecchi entonces líder, y a 85 puntos respecto a Martín… con quien hoy es el que comanda el campeonato y solo tiene 18 unidades de déficit.

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Cuando el sitio oficial de MotoGP le preguntó, el domingo en Sachsenring, si él mismo estaba sorprendido por la velocidad con la que había recuperado tantos puntos, Marc Márquez no pudo más que maravillarse de la situación. "¡No entiendo nada!", dijo entre risas.

"Ya lo dije en la carrera anterior: intentamos atacar cuando me siento bien y sobrevivir cuando estamos en una pista difícil", añadió, justificando así el ligero paso atrás que se concedió en Assen, donde solo se embolsó 13 puntos. Las otras pistas visitadas desde junio, por el contrario, le han sido mucho más favorables y le han permitido sumar entre 32 y 37 puntos cada vez.

Marc Márquez sabe perfectamente que lo que realmente cuenta no es el número de puntos que aún quedan por arañar a estas alturas, sabiendo que quedan 407 en juego y que la jerarquía tiene tiempo de cambiar varias veces.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

El único elemento que realmente tiene valor es la dinámica que ha podido establecer y la que podrá o no mantener cuando termine el parón estival. Ahora bien, para que tenga verdaderas opciones de ser campeón, esta deberá verse respaldada por una condición física que ya haya vuelto a la normalidad del treintañero español.

"Es cierto que, si queremos luchar por el título, tengo que mejorar un punto, y es mi brazo derecho", señaló por sí mismo el domingo. "Es lo único que necesito mejorar. Así que durante este parón veraniego, obviamente voy a descansar porque lo necesito mentalmente, pero también necesito trabajar muy duro en mi brazo derecho, sobre todo en los puntos débiles. Hay lugares en los que solo estoy encima de la moto, sin poder jugar con mi cuerpo. Es en eso en lo que tengo que trabajar."

Intento cometer los errores el viernes, pilotar por instinto. Prefiero caerme en ese momento.

Mientras los pilotos de Aprilia se escapaban al inicio del campeonato, Marc Márquez tenía que lidiar con las secuelas de su fractura de clavícula de octubre pasado, así como con un tornillo colocado durante una antigua operación y que presionaba un nervio. La intervención a la que se sometió tras Le Mans le permitió recuperar sensaciones normales, pero aún le queda recuperar plenamente su fuerza muscular.

"En la primera parte de la temporada, con mi problema de nervio, me caía sin recibir ningún aviso. Y ahora, mi condición física me bloquea en algunos ámbitos", explicó, desvelando la técnica que ha puesto en marcha:"Intento cometer los errores el viernes. Intento pilotar por instinto el viernes y prefiero caerme en ese momento, para intentar entender entonces dónde está el límite, y 'sobrevivir' como hice en algunos circuitos como Assen."

"Si consigo progresar a nivel de mi brazo durante este parón veraniego… No sé si podré, pero voy a intentar trabajar duro para tratar de despertar algunos músculos que están dormidos. A partir de ahí, si podemos, entonces intentaremos luchar por el título en esta segunda parte de la temporada. Y si no, habrá que intentar entender qué podemos hacer cada fin de semana."

Más allá del talento del piloto de Ducati, cabe preguntarse por la irregularidad de unos y otros en un campeonato que sigue estando, a día de hoy, muy abierto. Desde Hungría, Marc Márquez ha sumado 119 puntos, Ai Ogura 102, Raúl Fernández 72, Jorge Martín 52… ¡y Marco Bezzecchi 13! Pero el campeón vigente se niega a juzgar con dureza esta falta de regularidad que hoy pagan los primeros líderes.

"La cuestión es que rodamos muy rápido. Ahora bien, este año las Aprilia son muy rápidas, incluso elevan su nivel [luchando] entre ellas. En Ducati, Álex [Márquez] ha vuelto y es rápido, [Fabio] Di Giannantonio también es muy rápido, Pecco [Bagnaia] también en algunos circuitos. Así que eso significa que el nivel sube, pero asumimos más riesgos, por lo que será esencial intentar ser regulares."