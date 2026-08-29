Williams tiene "un enorme número de proyectos" para solucionar los problemas de 2026
James Vowles dice que Williams está llevando a cabo numerosos proyectos a largo plazo para abordar los errores de desarrollo del invierno pasado.
El jefe del equipo Williams, James Vowles, dice que la escudería de Grove está llevando a cabo un "enorme número de proyectos" para rectificar los errores de desarrollo cometidos el invierno pasado que aún están comprometiendo su campaña de 2026.
Hablando en su habitual The Vowles Veredict tras un difícil Gran Premio de los Países Bajos, el britáinco dijo que el equipo se está reestructurando activamente entre bastidores para abordar las causas de su actual falta de rendimiento.
"Como vieron, anunciamos ambos contratos de pilotos la semana pasada, y es difícil expresar con palabras lo que significa para la organización cuando eso ocurre", dijo. "Pero es un cambio monumental. Cometimos errores este invierno, que todavía estamos pagando hoy, y los pilotos los están pagando en el coche que hemos entregado en pista.
"Lo bueno fue que, cuando empezamos a mostrar el futuro que hay más allá de aquí, uno más orientado al largo plazo, su compromiso pasó a primer plano. Y eso es realmente importante para mí. Es importante para el equipo. Es importante para todos porque, en última instancia, estamos aquí y sabemos que tenemos un camino por recorrer, pero estamos aquí luchando como equipo".
Alexander Albon, Williams
Photo by: Eric Le Galliot
Poniendo fin a los rumores sobre movimientos de pilotos, tanto Alex Albon como Carlos Sainz firmaron extensiones de contrato antes del Gran Premio de los Países Bajos. Albon firmó una extensión de un año que lo mantendrá con el equipo hasta finales de 2027, y Sainz firmó una extensión de varios años.
Aunque señaló que algunos elementos del coche llegarán más adelante este año, Vowles subrayó que la fábrica está centrada en soluciones a largo plazo.
"Tenemos un enorme número de proyectos, sin embargo, en segundo plano para asegurarnos de que estamos averiguando qué salió mal este invierno y corrigiéndolo a largo plazo", añadió Vowles. "Y ese es nuestro compromiso hoy, como lo será dentro de seis meses".
Williams ocupa actualmente el noveno puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos.
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