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Crónica de clasificación
IMSA Petit Le Mans

Tom Blomqvist consigue la pole en Petit Le Mans, mientras que Jack Aitken se acerca al título

Blomqvist superó a su compañero de equipo Nick Yelloly por 0,222 s en Road Atlanta, mientras que Aitken se situó a un paso de su primer título de la IMSA GTP con Cadillac.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
GettyImages-2297605149

Tom Blomqvist lideró el doblete en la primera fila en la última participación de Acura Meyer Shank Racing en la Motul Petit Le Mans, celebrada en el Michelin Raceway Road Atlanta. 

Al volante del Acura ARX-06 n.º 60, Blomqvist marcó una vuelta rápida espectacular de 1m09,703s que le valió la pole en este circuito de terreno natural de 12 curvas y 2,54 millas. Nick Yelloly, al volante del coche gemelo de Acura con el número 93, quedó segundo a una diferencia considerable de 0,222 s. 

Sheldon van der Linde, del BMW M Team WRT, ganador de la última prueba en el Indianapolis Motor Speedway, fue tercero. 

El líder del campeonato, Jack Aitken, se acercó un poco más a su primer título de GTP al clasificarse cuarto. Montó un juego de neumáticos nuevos a mitad de la sesión de clasificación y realizó una sólida vuelta final que le permitió auparse al quinto puesto con el Cadillac V-Series n.º 31 de Whelen Cadillac.R. Sin embargo, ascendió al cuarto puesto después de que el Porsche 963 n.º 6, clasificado por Laurens Vanthoor, bajara del cuarto al quinto puesto debido a un incidente en el que se vio involucrado Kevin Estre durante los entrenamientos del viernes por la noche. 

Con ello, y sumado a que Laurin Heinrich se clasificó séptimo con el Porsche 963 n.º 7, Aitken solo tiene que tomar la salida en la carrera del sábado para proclamarse campeón, salvo que surja algún problema en las inspecciones posteriores a la clasificación. 

GTP

La pugna entre los únicos aspirantes al título se desató desde el principio, con Heinrich marcando el ritmo inicial con un tiempo de 1m10,656s y mejorando aún más hasta 1m10,521s en la siguiente vuelta, mientras que Aitken registró una vuelta de 1m10,965s. 

Sin embargo, esos tiempos no se mantendrían, ya que Blomqvist marcó una vuelta de 1m10,3s para auparse a la cabeza antes de ir aún más rápido momentos después con una vuelta de 1m10,022s que destronó el tiempo de van der Linde, de 1m10,091s.

A más de cinco minutos del final, Yelloly dejó huella con una vuelta rapidísima de 1m09,925s que le aupó al primer puesto. Un minuto después, Blomqvist respondió con una vuelta de 1m09,703s. 

Aitken, con un juego de neumáticos nuevos, marcó un tiempo de 1m10,273s para ascender al quinto puesto cuando quedaban menos de 1m30s. A continuación, mejoró con un tiempo de 1m10,171s para avanzar un puesto cuando quedaban menos de 30s. 

Al concluir la sesión, nadie fue capaz de desbancar a Blomqvist. 

LMP2

A seis minutos del final, PJ Hyet, de AO Racing, fue el primer piloto en bajar de 1m13s con una vuelta de 1m12,944s, lo que le bastó para mantenerse firme y hacerse con la pole de su categoría al volante del ORECA 07 LMP2 n.º 99.

Jeremy Clarke, que se había salido de pista en la curva 10 al principio de la sesión, situó al Inter Europol Competition n.º 43 en segunda posición, a 0,223 s del tiempo marcado por Hyet. Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen) fue tercero, por delante de Daniel Goldburg (United Autosports USA), cuarto. 

GTD Pro

Neil Verhagen marcó la primera vuelta rápida y la mejoró hasta establecer la referencia en 1m18,268s al volante del BMW M4 GT3 Evo n.º 1 de Paul Miller Racing. A tres minutos del final, rebajó el tiempo a 1m18,194s. 

Al final, Verhagen se mantuvo intocable y se hizo con la pole de la categoría. Mattia Drudi, de Car Blanche, saltó al segundo puesto en el último minuto con una vuelta de 1m18,338s, lo que desplazó a Nicky Catsburg (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) al tercer puesto por una diferencia de 0,017s. Este resultado cambió el panorama de la lucha por el título gracias a los valiosos puntos de clasificación, y la ventaja de Catsburg y su copiloto, Tommy Milner, en la clasificación general se redujo a 42 puntos sobre Verhagen.

GTD

Se mostró la bandera roja cuando quedaban poco más de tres minutos para el final, ya que Adam Adelson (Wright Motorsports) redujo la velocidad fuera de la trazada en la curva 10, dejando libre el carril interior. Sin embargo, Brenden Iribe (Inception Racing) pareció tomar la curva más cerrada y chocó con la parte trasera del Porsche 911 GT3.R n.º 120 de Adelson con su Ferrari 296 GT3 Evo n.º 70. 

El incidente puso fin a la sesión, en la que Philip Ellis, de Winward Racing, había registrado el mejor tiempo antes del accidente con una vuelta de 1m18,674s a bordo de su Mercedes-AMG GT3 n.º 57. 

Antonio Fuoco, al volante del Ferrari 296 GT3 Evo n.º 21 de AF Corse USA, terminó segundo a 0,161 s. Aaron Telitz, de Vasser Sullivan, se hizo con el tercer puesto en la última carrera del Lexus RC F GT3. 

Clasificación 2026 Petit Le Mans 

Todas las estadísticas
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun New Zealand S. Dixon Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 8

1'09.703

131.185
2 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Spain A. Palou Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 8

+0.222

1'09.925

0.222 130.769
3 Belgium D. Vanthoor South Africa S. van der Linde Netherlands R. Frijns BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 11

+0.379

1'10.082

0.157 130.476
4 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Denmark F. Vesti Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 12

+0.468

1'10.171

0.089 130.310
5 Belgium L. Vanthoor France K. Estre Australia M. Campbell Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 12

+0.505

1'10.208

0.037 130.242
6 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz United States C. Herta Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 11

+0.601

1'10.304

0.096 130.064
7 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Germany L. Heinrich Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 12

+0.622

1'10.325

0.021 130.025
8 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Spain A. Riberas Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 11

+0.660

1'10.363

0.038 129.955
9 Austria P. Eng Germany M. Wittmann Denmark K. Magnussen BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 11

+0.773

1'10.476

0.113 129.746
10 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque United Kingdom W. Stevens Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 11

+0.827

1'10.530

0.054 129.647
11 Netherlands T. van der Helm Switzerland N. Muller United States K. Frederick JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 11

+1.298

1'11.001

0.471 128.787
12 United States P. Hyett United States D. Cameron United Kingdom J. Edgar AO Racing 99 ORECA LMP2 07 8

+3.241

1'12.944

1.943 125.356
13
J. Clarke
France T. Dillmann United States B. Garg Inter Europol Competition 		43 ORECA LMP2 07 10

+3.464

1'13.167

0.223 124.974
14 Canada M. Goikhberg Canada P. Thompson United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 11

+3.649

1'13.352

0.185 124.659
15
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta Sweden R. Lindh United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 12

+4.050

1'13.753

0.401 123.981
16 United States G. Kurtz
A. Quinn
United Kingdom T. Sowery Crowdstrike Racing by APR 		04 ORECA LMP2 07 12

+4.267

1'13.970

0.217 123.618
17 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche Denmark D. Heinemeier Hansson TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 12

+4.282

1'13.985

0.015 123.593
18
P. Fayer
New Zealand H. McElrea Denmark M. Mac Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 12

+4.472

1'14.175

0.190 123.276
19
N. Rao
Austria F. Habsburg
J. Abel Era Motorsport
18 ORECA LMP2 07 12

+4.867

1'14.570

0.395 122.623
20 Brazil P. Fittipaldi
M. Espirito Santo
Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 		73 ORECA LMP2 07 12

+4.986

1'14.689

0.119 122.428
21 United Kingdom O. Jarvis
M. Van Der Snel
J. Field Intersport Racing
37 ORECA LMP2 07 13

+5.604

1'15.307

0.618 121.423
22 Canada J. Farano Spain S. Alvarez France T. Vautier Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 13

+5.720

1'15.423

0.116 121.236
23 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi United Kingdom D. Harper Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 10

+8.491

1'18.194

2.771 116.940
24 France V. Hasse-Clot Denmark M. Sorensen Italy M. Drudi Car Blanche 68 Aston Martin Vantage GT3 Evo 11

+8.635

1'18.338

0.144 116.725
25 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg
N. Varrone Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
4 Corvette Z06 GT3.R 11

+8.652

1'18.355

0.017 116.700
26 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Germany M. Kirchhofer Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 12

+8.702

1'18.405

0.050 116.625
27 United Kingdom N. Tandy
H. King
Belgium A. Picarello AO Racing 		77 Porsche 911 GT3 R (992) 12

+8.760

1'18.463

0.058 116.539
28 Austria K. Bachler Austria T. Preining France M. Jaminet Manthey 911 Porsche 911 GT3 R (992) 8

+8.792

1'18.495

0.032 116.491
29 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 8

+8.971

1'18.674

0.179 116.226
30 Brazil D. Serra Italy D. Rigon Italy A. Pier Guidi Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 11

+9.007

1'18.710

0.036 116.173
31 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell France F. Perera Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 12

+9.053

1'18.756

0.046 116.105
32 France S. Mann France L. Wadoux Italy A. Fuoco Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 8

+9.132

1'18.835

0.079 115.989
33
M. Esterson
N. Johnson
B. Goethe RLL Team McLaren
59 McLaren 720S GT3 EVO 11

+9.159

1'18.862

0.027 115.949
34 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Germany M. Rockenfeller Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 8

+9.173

1'18.876

0.014 115.929
35 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen United States F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 8

+9.180

1'18.883

0.007 115.919
36 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch
S. Priaulx Ford Racing
65 Ford Mustang GT3 11

+9.206

1'18.909

0.026 115.880
37 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat United States K. Kirkwood Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 10

+9.212

1'18.915

0.006 115.872
38 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson France S. Bourdais Dragonspeed 74 Corvette Z06 GT3.R 11

+9.309

1'19.012

0.097 115.729
39 Germany L. Stolz Netherlands L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
80 Mercedes-AMG GT3 7

+9.471

1'19.174

0.162 115.492
40 United Kingdom J. Calado
R. Agostini
Spain M. Molina Triarsi Competizione 		033 Ferrari 296 GT3 8

+9.482

1'19.185

0.011 115.476
41 United States P. Gallagher United States R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
96 BMW M4 GT3 EVO 8

+9.526

1'19.229

0.044 115.412
42 Brazil D. Barrichello United Kingdom T. Gamble Canada Z. Robichon Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 8

+9.530

1'19.233

0.004 115.406
43 Spain A. Costa Italy L. Patrese United States A. Udell Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 8

+9.555

1'19.258

0.025 115.370
44 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman United States G. Doyle Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 8

+9.796

1'19.499

0.241 115.020
45 Belgium J. Heylen
R. Yardley
Z. Vanier RS1
28 Porsche 911 GT3 R (992) 6

+9.822

1'19.525

0.026 114.983
46
O. Triarsi
United States K. Koch United States R. Megennis Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 8

+10.011

1'19.714

0.189 114.710
47 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilot Australia T. Sargent Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 8

+10.219

1'19.922

0.208 114.412
48 United States M. Filippi Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 8

+10.411

1'20.114

0.192 114.137
49 United States J. Walker United States T. Bechtolsheimer United States J. Hand Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 8

+10.660

1'20.363

0.249 113.784
50 United States S. Monk Brazil F. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
16 Ford Mustang GT3 8

+10.776

1'20.479

0.116 113.620
51 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 9

+10.862

1'20.565

0.086 113.498
52 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff Spain F. Rueda Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 7

+10.873

1'20.576

0.011 113.483
53 United States R. Hardwick Italy R. Pera
M. Schuring Team Manthey
912 Porsche 911 GT3 R (992) 7

+10.881

1'20.584

0.008 113.472
54 United States J. Potter United States S. Pumpelly Germany M. Farnbacher Magnus Racing 44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 8

+11.460

1'21.163

0.579 112.662
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