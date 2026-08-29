Kimi Antonelli revela el gesto especial de Mercedes tras su primera victoria en F1

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes ha revelado que el equipo le permitió quedarse con el trofeo original de ganador de su primera victoria en Fórmula 1.

En declaraciones a GQ Magazine en un reportaje de 10 cosas sin las que el piloto de F1 Kimi Antonelli no puede vivir, el italiano mostró el trofeo original que recibió en el podio tras su victoria en el Gran Premio de China de 2026.

En la F1, es práctica habitual que los equipos conserven los trofeos originales ganados por sus pilotos, normalmente exhibiéndolos en la fábrica mientras proporcionan a los pilotos réplicas de alta calidad. Pero Antonelli explicó que la escudería de Brackley hizo una excepción para conmemorar su primera victoria profesional.

"Este es el trofeo de mi primera victoria en China, y este es un momento que nunca olvidaré", explicó Antonelli.

"La primera victoria siempre es increíble. Tiene un significado enorme, y también marca mi primer triunfo en la máxima categoría. Este trofeo es el original, el que levanté en el podio.

"Normalmente, los originales van a los equipos, mientras que nosotros nos quedamos con las réplicas. Sin embargo, como era mi primera victoria, el equipo me dejó quedármelo, especialmente porque solo hay una primera vez. Este, obviamente, fue colocado en mi vitrina de trofeos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Saliendo desde la pole position, sabía que tenía una buena oportunidad de poder conseguir un buen resultado. Obviamente, sabía que sería muy difícil, pero cuando quedaban unas quince vueltas, sabía que estaba cerca de la línea de meta y que podía hacerlo", recordó sobre ese día.

"Me llevó mucho tiempo darme cuenta en ese momento de lo que había ocurrido. Pero fue un momento verdaderamente indescriptible."

Antonelli consiguió otras cinco victorias en grandes premios en la primera mitad de la temporada 2026 de F1. Actualmente lidera el campeonato de pilotos con una ventaja de 59 puntos sobre George Russell y Lewis Hamilton, que están empatados a puntos.

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