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Fórmula 1 GP de Bahrein

Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari

Charles Leclerc arremete contra los "rumores tontos" en torno al jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur.

Lydia Mee Jake Boxall-Legge
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc ha revelado que ha eliminado todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono para bloquear los "rumores tontos" externos que rodean al director del equipo Ferrari, Fred Vasseur.

Las especulaciones sobre la posición de Vasseur en la escudería de Maranello llevaron recientemente al francés a admitir, tras el Gran Premio de Azerbaiyán, que el equipo no estaba operando con su habitual "serenidad".

Cuando se le preguntó por el impacto de los rumores durante el día de medios previo al Gran Premio de Bahréin en Malasia, Leclerc dijo que, aunque él personalmente se ha desconectado de ellos, los rumores constantes inevitablemente tienen un impacto en el equipo.

"Sinceramente, yo personalmente quité todo lo que son redes sociales", dijo Leclerc. "Así que no veo mucho de lo que está pasando alrededor. Pero, por supuesto, te enteras de lo que circula y mucha gente del equipo sabe lo que circula, y eso no es bueno para la serenidad del equipo, seguro.

"Pero al fin y al cabo, esto es algo sobre lo que tenemos poco control, y tenemos que maximizar nuestros resultados de todos modos".

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

En medio de las crecientes especulaciones sobre Vasseur, la dirección de Ferrari emitió un comunicado en apoyo de su jefe de equipo.

"Siempre he dicho cuánto confío en Fred y lo importante que es para el equipo", continuó Leclerc. "Tenemos una relación muy especial, pero aparte de eso, creo que es extremadamente capaz en lo que hace. Y creo que ha sido extremadamente valioso hasta ahora, y también será extremadamente valioso en los próximos años.

"Y en cuanto al apoyo, nunca hubo ninguna duda dentro del equipo de que cuenta con todo nuestro apoyo. Luego, a veces es necesario dejarlo claro también al mundo exterior. Pero para mí, eso realmente no importa. Sé dónde estamos dentro del equipo, y eso es lo más importante.

"Simplemente desearía que a veces hubiera menos de estos rumores tontos circulando".

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